Apple Watch 100 Milyon Kullanıcıya Ulaştı!

Avalon, Apple‘ın akıllı saati Watch için yeni analiz çalışması yaptı. Yapılan çalışmaya göre Apple Watch‘ın 100 milyon kullanıcıya eriştiği ortaya çıktı. Ancak bu durum 1 milyar aktif iPhone kullanıcısının sadece %10‘nun Watch kullandığını da açıklıyor. Bilindiği üzere ilk Apple Watch 2015 yılında resmi olarak piyasaya sürülmüştü. Daha sonra 2016, 2017 derken yeni modeller gelmeye devam etti.

Ancak şirket bu akıllı saatini diğer şirketin modellerine göre pahalı sattığından yeterli sayıda satış gerçekleştiremedi. Şirket son üç yıl içerisinde Watch modellerinden 30 milyon adet satabildi.

Bunun dışında ABD pazarındaki Watch kullanıcılarının %35‘i iPhone veya diğer Apple cihazlarıyla eşleştirme yapmış durumda. Apple‘ın küresel pazarda ise bu oranı oldukça düşük. Bu nedenle şirketin küresel alanda büyümek için yeni çalışmalar yaptığı söyleniyor.

Ayrıca analistlere göre Apple böyle giderse 2022 yılında akıllı saat pazarında yerinden olacak gibi duruyor. Şirket şuanda yeni bir elektrikli otonom bir araç ve yeni iPhone 13 serisi üzerinde çalışmalar ve yatırımlar yapıyor. Ancak bu durum ilerleyen günlerde değişebilir.