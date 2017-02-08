Apple Watch, 2016 Akıllı Saat Pazarının Lideri

Araştırma şirketi Canalys‘in yeni bir raporuna göre Apple geçen sene dünya çapında akıllı saat pazarının yaklaşık % 50’sini (kesin olarak % 49) elde etti. Fitbit ve Samsung, % 17 ve % 15 ile ikinci ve üçüncü sıraya girebildi.

Rapor, son çeyrek hakkında konuşurken, Q4 2016’nın şu ana kadar Apple Watch için en iyi çeyrek olduğunu belirtiyor. Çeyrekte satılan toplam 9 milyon akıllı saatten; Apple Watch için satış rakamı 6 milyon adet (Yıllık % 12 büyüme).

Raporda, Apple Watch, 2016 yılının 4. çeyreğinde Apple için 2,6 milyar doların üzerinde gelir elde etti ve toplam akıllı saat gelirinin yaklaşık % 80’ini oluşturdu. Toplamda, Cupertino merkezli şirket geçtiğimiz yıl toplam 11.9 milyon akıllı saat sevk etti.

Apple‘ın bu başarısını nasıl buluyorsunuz ?