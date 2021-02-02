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Apple Watch 6 Serisi Yeni Black Unity Saatini Duyurdu!

Apple yeni Limited Edition Black Unity Watch 6 akıllı saatini ve Black Unity Sport Band bilekliğini duyurdu.

Yunus Emre Çakır

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Apple Watch 6

Apple, yeni akıllı saat serisini resmi olarak duyurdu. Gün yüzüne çıkan yeni akıllı saat ve akıllı bileklik Black Unity özel serisi olarak karşımıza çıkıyor. Sınırlı sayıda üretimi yapılacak olan bu yeni cihazların, hem 40 mm hem de 44 mm boyutları mevcut durumda.

Her iki cihaz da siyah, yeşil ve kırmızı renkli bir slikon kayışla geliyor. Apple bu saatler ile siyahi insanların tarihini ve kültürünü kutlamayı amaçlıyor. Yeni Watch 6 ise watchOS 7.3 arayüzü ile kullanıcılara sunulacak.

Apple Watch Series 6 Black Unity 40 mm 399 dolar, 44 mm 499 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Şuan da Watch 6 kullananlar ise Black Unity saat kayışını 49 dolar fiyat ile satın alabiliyorlar.

1 Şubat tarihinden itibaren satışa çıkacak olan yeni özel tasarımlı Watch 6‘nın ülkemize ne zaman geleceği konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. İlerleyen günlerde daha fazla detay elde edeceğiz.

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