Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Apple Watch, Koronavirüsü Tespit Etmek İçin Kullanılabilir!

Apple Watch, Koronavirüsü Tespit Etmek İçin Kullanılabilir!

Apple, koronalı hastaları belirlemek üzere bir Apple Watch sensörü üzerinde çalışıyor. İşte şirketin hummalı süreci...

Ayşen Sıla

-

0
apple1

Yeni bir çalışma, popüler Apple Watch’un PCR tabanlı testlerden bir hafta öncesine kadar, pozitif bir koronavirüs enfeksiyonu vakasını etkili bir şekilde tahmin edebileceğini ortaya koydu.

Bir rapora göre, Journal of Medical Internet Research’te yayınlanan “Warrior Watch Study” başlıklı yeni bir çalışmada, kişisel sağlık verilerini izlemek için özel bir Apple Watch ve bir iPhone uygulaması kullanan yüzlerce Mount Sinai sağlık çalışanı vardı.

Ayrıca, bu katılımcıların, potansiyel COVID semptomları ve stres gibi sağlıkla ilgili diğer hususlar hakkında da doğrudan geri bildirim sağlamak için birkaç ay boyunca günlük bir anket doldurması gerekiyordu.

Çalışmada toplanan veriler geçen yılın Nisan-Eylül ayları arasındaydı ve ana odak noktası kalp atış hızı değişkenliği (HRV) idi. Bu veriler daha sonra ateş, ağrı, kuru öksürük ve tat ve koku duyusunun kaybı gibi hastalıkla ilişkili bildirilen semptomlarla derlendi.

apple1

Araştırmalar, sonuçların sonucun tahmin edilmesine yardımcı olabileceğini ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için bireylerin uzaktan izole edilmesini sağlayabileceğini umuyordu. Buna benzer şekilde, diyabet dahil sağlıkla ilgili diğer sorunları da tespit etmeyi ve hatta atriyal fibrilasyonun erken uyarı işaretlerini sağlamayı amaçlayan başka çalışmalar da ortaya çıktı.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakMac Rumors

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

RedmiBook Pro 25 Şubat’ta Piyasaya Sürülecek!

RedmiBook, Redmi’nin Windows destekli dizüstü bilgisayar serisi olarak oldukça fazla talep görüyor. Xiaomi'nin alt markası olan şirket, 25 Şubat’ta RedmiBook Pro adında yeni bir...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola Moto E7 Power Tekrar Gündemde – Telefonun Özellikleri

Geçen haftanın sonlarında, yeni Motorola Moto E7 Power'ın neredeyse tüm özellikleri ve canlı bir görüntüsü ortaya çıkmıştı. Şimdi, bu akıllı telefonun resmi yüksek kaliteli...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Yoldan Çekilin – Redmi K40 ve Xiaomi Mi 11 Pro Geliyor!

Xiaomi'nin Xiaomi Mi 11 Pro'nun üzerinde çalıştığı söyleniyor. Popüler kaynak Max Weinbach'ın son tweet'i, Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra adlı başka bir...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Apple ve Samsung, Bir Kez Daha Sektöre Hükmediyor – Kralların Başarısı!

Gartner tarafından yayınlanan bir rapora göre, teknoloji devi Apple, 2020 yılında dünya çapındaki toplam pazarın yaklaşık yüzde 11,9'unu temsil eden 1 numaralı yarı iletken...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi Mix 4, Ekran Altı Kameraya Sahip Olabilir!

Xiaomi, şirketin bu yılın sonlarında yeni bir Mi Mix serisi akıllı telefon piyasaya süreceğini onayladı. Mi Mix 4 ile birlikte şirketin bir tablet cihaz...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014