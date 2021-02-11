Apple Watch, Koronavirüsü Tespit Etmek İçin Kullanılabilir!

Yeni bir çalışma, popüler Apple Watch’un PCR tabanlı testlerden bir hafta öncesine kadar, pozitif bir koronavirüs enfeksiyonu vakasını etkili bir şekilde tahmin edebileceğini ortaya koydu.

Bir rapora göre, Journal of Medical Internet Research’te yayınlanan “Warrior Watch Study” başlıklı yeni bir çalışmada, kişisel sağlık verilerini izlemek için özel bir Apple Watch ve bir iPhone uygulaması kullanan yüzlerce Mount Sinai sağlık çalışanı vardı.

Ayrıca, bu katılımcıların, potansiyel COVID semptomları ve stres gibi sağlıkla ilgili diğer hususlar hakkında da doğrudan geri bildirim sağlamak için birkaç ay boyunca günlük bir anket doldurması gerekiyordu.

Çalışmada toplanan veriler geçen yılın Nisan-Eylül ayları arasındaydı ve ana odak noktası kalp atış hızı değişkenliği (HRV) idi. Bu veriler daha sonra ateş, ağrı, kuru öksürük ve tat ve koku duyusunun kaybı gibi hastalıkla ilişkili bildirilen semptomlarla derlendi.

Araştırmalar, sonuçların sonucun tahmin edilmesine yardımcı olabileceğini ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için bireylerin uzaktan izole edilmesini sağlayabileceğini umuyordu. Buna benzer şekilde, diyabet dahil sağlıkla ilgili diğer sorunları da tespit etmeyi ve hatta atriyal fibrilasyonun erken uyarı işaretlerini sağlamayı amaçlayan başka çalışmalar da ortaya çıktı.