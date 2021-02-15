Apple Watch Kullanıcıları 100 Milyonu Geçti!

Apple Watch, ilk olarak Eylül 2014’te Tim Cook tarafından tanıtıldı, ancak Apple’ın giyilebilir cihazının ilk sürümü piyasaya çıkmadan önce Nisan 2015’e kadar mevcut değildi. Giyilebilir cihazın ilk satışa sunulmasından bu yana Apple Watch, çeşitli özelliklerin bünyesine eklenmesiyle muazzam bir şekilde gelişti. Satışlar da dikkat çekiciydi.

Above Avalon tarafından yayınlanan bir tabloya göre Apple, 2015’ten beri dünya çapında 100 milyondan fazla Apple Watch cihazı sattı. Bu da onu gezegendeki en çok satan giyilebilir teknolojinin bir numaralı parçası haline getirdi. Bu, saatin piyasaya çıktığı andan itibaren kendi kategorisindeki en pahalı ürünlerden biri olduğu düşünüldüğünde, hiç de fena bir başarı değil.

Veriler ayrıca akıllı saatin benimseme seviyesinin aktif iPhone kullanıcılarının sadece % 10‘unda olduğunu gösteriyor. Halihazırda dünya çapında iPhone kullanıcılarının sayısı 1 milyar civarında.

Rakamlar, 2020 yılı için 30 milyon adet olacağı tahmin edilen sevkiyatla desteklendi. Bunun, şirketin 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sevk ettiğinden daha yüksek olduğu gösteriliyor. Ayrıca, akıllı giyilebilir yaşam tarzının benimsenmesi açısından ABD pazarı en baskın pazar payına sahip. Veriler, iPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 35’inin iPhone’larını bir Apple Watch ile eşleştirdiğini gösteriyor.

Ayrıca Apple Watch, Apple’ın en çok satan ürünleri listesinde iPhone, iPad ve Mac’in ardından dördüncü sırada yer alıyor. Analistler tarafından yapılan tahminler, Apple Watch’un 2022’de Mac’i muhtemelen dördüncü konumdan çıkaracağını ve üçüncü sıraya yerleşeceğini işaret ediyor.