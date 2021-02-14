Apple Watch Nasıl Sıfırlanır – Adım Adım Kılavuz

Apple Watch’u sıfırlamak bazen kullanıcıların kafasını karıştırabiliyor. Karşılaşılan hatalardan kurtulmak için akıllı saatinizi sıfırlamanız kullanışlı olabilir. Bu yazımızda Apple Watch’u nasıl sıfırlayabileceğinizi adım adım gösteriyoruz.

Sıfırlamadan Önce

Apple Watch’u yedeklemek kolaydır, bu nedenle fitness verileriniz, uygulama düzeniniz ve ayarlarınız gibi temel bilgileri kaybetme konusunda endişelenmeyin. İçerik, saatinizin eşlemesini kaldırdığınızda da dahil olmak üzere eşleştirilmiş iPhone’unuza otomatik olarak yedeklenir. Telefonunuzun yakınında olduğunuz sürece, saat verilerinizi geri yükleyebilir ve büyük ölçüde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Apple Watch yedeklemeleri Apple Pay kartlarınızı, Bluetooth eşleştirmelerinizi, mesajlarınızı veya üçüncü taraf uygulama verilerini içermez. Uygulama verilerinizin kendi yedeklemesinin (genellikle bulut aracılığıyla) olduğundan, mesajlarınızın iPhone’unuzda saklandığından ve kart ve Bluetooth aygıtları eklemeye hazır olduğunuzdan emin olun. Hazır olduğunuzda, Apple Watch’u gerçekten sıfırlayabilirsiniz.

Apple Watch Eşleşmesini Kaldırarak, iPhone İle Sıfırlamak

iPhone telefon kullanıyorsanız, tek bir işlemle Apple Watch’unuzun hem eşlemesini kaldırabilir hem de sıfırlayabilirsiniz.

1- iPhone’unuzda Apple Watch uygulamasını açın.

2- Saatim sekmesini ziyaret edin ve saatinize dokunun.

3- Sonraki ekranda saatin yanındaki bilgi (“i”) düğmesine dokunun.

4-“Apple Watch’un Eşleştirmesini Kaldır” a dokunun.

5- Hücresel veriye sahip bir modeliniz varsa, hücresel planınızı korumak isteyip istemediğiniz sorulur. Planı kaldırırsanız, hizmeti iptal etmek için operatörünüzle de iletişime geçmeniz gerekebilir.

6- Onaylamak için bir kez daha dokunun. Aktivasyon Kilidi’ni kapatmak için Apple Kimliğinizi girmeniz gerekebilir.

7- Bir Apple Watch kurmanız gerekirse, Eşleştirmeyi Başlat ekranı görünecektir.

Apple Watch’u iPhone Olmadan Sıfırlamak

iPhone’unuz elinizin altında değilse endişelenmeyin. Apple Watch’unuzu yine de kendi kendine sıfırlayabilirsiniz. Aktivasyon Kilidi’ni kaldırmasa da adımlar daha da basittir.

1- Apple Watch’unuzda Ayarlar> Genel> Sıfırla> Tüm İçeriği ve Ayarları Sil’e dokunun.

2- Hücresel veriye sahip bir saatiniz varsa, hücresel planınızı korumak isteyip istemediğiniz sorulur. Yine, hizmeti iptal etmek için operatörünüze başvurmanız da gerekebilir.

3- Onaylayın ve saatinizi sıfırlamak için Tümünü Sil’e dokunun.

İşte Apple Watch’u sıfırlamak bu kadar kolay.