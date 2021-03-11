Apple Watch, Nehre Düşen Bir Adamın Hayatını Kurtardı!

Apple Watch serisine şu ya da bu noktada hayatlarını kurtardıkları için övgü veren kişilerin listesini derleyecek olursak, listenin sonunu bile getiremeyiz. Yeni hikayeler ortaya çıktıkça liste büyümeye devam ediyor.

İlk olarak yerel haber kuruluşu WMUR tarafından bildirilen habere göre, bir teknoloji okulu öğretmeni olan William Rogers adlı adam, Somersworth’taki Salmon Falls Nehri’nde Pazar günü buz pateni yapmaya gitmişti. Bu hayatı boyunca yaptığı bir şeydi ama o gün, buzun ağırlığının altında kırılması ve buz gibi nehre düşmesiyle trajeik bir olaya dönüştü.

Nehre girdiğini fark ettiğinde Rogers, buzdan çıkmak için bir süre etrafta koşuşturduğunu, ancak buzun kırılmaya devam ettiğini ve ağırlığını kaldıramadığını açıkladı. O noktada tek düşünebildiği, ailesinin ölümüyle ilgili bir telefon almasıydı.

Elbette buzun içinde birkaç dakika daha geçmesi onu öldürürdü. Ancak bu noktada, sakin kalması ve durumdan olası çıkış yollarını düşünmesi gerektiğini fark etti. Zaten soğuk suyun içinde nefes almakta zorlanırken Apple Watch’unu yardım çağırmak için kullanması o zaman aklına geldi. Saatteki SOS özelliğini kullanarak 911’i aradı.

“İşe yaradı. Hayatımı kurtardı sanırım,”dedi kendinden geçmiş adam. Rogers, acil durum müdahale ekiplerine yanıt vermeyi bırakmadan önce muhtemelen 10 dakikası olduğunu söyledi. Neyse ki, beşinci sırada itfaiye geldi ve güvenli bir yere çekildi.

Apple Watch serisi, bugüne kadar 100 milyonu aşkın kullanıcı tabanıyla şu anda en çok satan akıllı saattir. Modeller, kalp atış hızı monitörü, EKG, düşme algılama ve kullanıcıların gerektiğinde acil servisleri aramasını sağlayan bir özellik gibi hayat kurtaran birçok özellik bulunduruyor.

Hayat kurtaran bu özelliklerin hikayelerini defalarca duyduk. Bu yılın Ocak ayında, Birleşik Krallık’ta bir sel nehirinde Apple Watch ile yardım çağrısı yaptıktan sonra kurtarılan İngiliz bir bisikletçinin hikayesi de ortaya çıktı.

Rapora göre, bilinmeyen bisikletçi, hızlı Wye Nehri’nin bir mil aşağısındaki su akımı tarafından taşındı. Suyun kenarından bir dalı tutmayı başardı ve Apple Watch’unu kullanarak yardım istedi. Bunun gibi hikayeler Apple’ın başarısını göklere çıkarmaya yetiyor.