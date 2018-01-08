Apple, Sony ve Motorola harika akıllı saatler üretiyor ancak bu cihazlar arasında seçim yapmak oldukça zor. İşte Apple Watch, Sony Smartwatch 3 ve Moto 360 Sport akıllı saatlerini birbirleriyle detaylıca karşılaştıralım. Seçimi size bırakalım.

Apple Watch Series 2, tüm ilgiyi yakalıyor. Ancak pazardaki diğer akıllı saatlerin bir kısmıyla yani Sony SmartWatch 3 ve Moto 360 Sport ile nasıl kıyaslanıyor bir bakalım. Bu karşılaştırmada 2016 Apple Watch Series 2’nin Sony ve Motorola akıllı saatlere kıyasla nasıl bir performans gösterdiğine bakacağız.

Bu karşılaştırmada özellikleri temel alıyoruz. Kullanım karşılaştırması değildir.

Fiyat

Sony SmartWatch 3: 1000TL

Motorola Moto 360 Sport: 1889TL

Apple Watch Series 2: 1400TL’den başlıyor

Uyumluluk

Satın alma kararınızdaki en büyük etken uyumluluk olabilir. Bize sorarsanız ana etken bu olmalıdır. Bu akıllı saati bir Android akıllı telefon veya iPhone‘la kullanmayı planlıyorsanız oldukça önemlidir.

Apple Watch sadece iOS ile uyumludur. iPhone 5 veya daha üst model telefonunuzun olması ve iOS 8 veya daha üst bir sürümün yüklü olması gerekir. Bir Android telefonunuz varsa ve bir iPhone satın almak için niyetiniz yoksa Apple Watch’un göz önüne getirilmesi gerekmez.

Sony Smartwatch 3 yalnızca bir işletim sisteminde çalışır ki bu da elbette Android. Bu cihaz için 4.3 veya üstü bir Android telefona ihtiyacınız olacaktır.

Öte yandan Moto 360 Sport tam bir devrin adamıdır. Android 4.3 ve üzeri sürümlerde çalışır. Ancak iPhone’un iOS 8.2 ve üzeri sürümleri üzerinde de çalışır. Saat Android’de daha doğal olarak desteklenir. Fakat iOS‘ta ise iPhone’daki saatin temel unsurlarını kullanabilirsiniz.

Uyumluluk kısmının kazananı: Moto 360 Sport – hem Android hem de iPhone ile uyumlu olması nedeniyle.

Tasarım ve Malzeme Kalitesi

Her cihazın farklı bir tadı var olduğu için bir ürün tasarım ve yapısı her zaman öznel olur. Bununla birlikte nesnel olarak konuşmamız gerekirse bu 3 cihazda da üreticilerin sergilediği birçok farklı tasarım öğesi var.

Apple Watch Tasarım

Apple Watch bir zamanlar bir moda deyimi olarak kabul edilmişti. Gerçi bu halen devam ediyor. Apple Watch çeşitli renk kayışlarla ve temel saat renkleriyle gelir. Farklı malzemelerden oluşabilir. Bunlar saatin genel maliyetini arttırsa da, yine de en ucuz olan 1400TL’lik Apple Watch’u çok çekici bir teknoloji parçası olarak buluyoruz.

Apple Watch sağ tarafta bir düğme ve arkada kalp atış hızı algılayıcı içerir. Saatin kenarlarında şık bir tasarım bulunur. Saatte kare bir ekran vardır ve manyetik bir şarj cihazı ile şarj edilir.

Sony Smartwatch 3 Tasarım

Sony Smartwatch 3 ile dikdörtgen bir şekil düşünmüş. Saatin Apple Watch’a benzer bir tasarıma sahip olduğunu düşünsek de Sony Smartwatch 3‘ü kenarlarında biraz kaba buluyoruz. Apple Watch’in bitmemiş bir versiyonu gibi görünüyor(!)

Yine de çarpıcı özelliklerinden biri microUSB kablosuyla şarj olma özelliğidir. Belli bir iskelet isteyen diğer saatlerin aksine Sony Smartwatch 3 hareket halindeyken veya arkadaşınızın evinde şarj etmek için çok daha kullanışlıdır.

Sony‘nin arka yüzünde kalp atış hızı izleyici ve saat yüzünün sağ tarafında tek bir düğme bulunur.

Moto 360 Sport Tasarım

Düşük profilli bir tasarıma sahip. Lastik bant ile Moto 360 Sport tam bir moda felaketi. Tasarımı giyiminize hoş gelmeyecek. Ancak giymek için rahat bir saat, özellikle koşu boyunca yanınızda bulunuyorsa kullanımı çok rahat.

Saatin sağ üst tarafında tek bir düğmesi, arka tarafında kalp atış hızı izleyicisi bulunuyor. Güzel bir dairesel ekrana sahip olmasına rağmen, Moto 360 Sport ekranın alt kısmında, düz lastik şeklinde küçük bir siyah bölüm var. Tam bir moda felaketi demiştik.

Tasarım bölümünün kazananı: Apple Watch – zarif ve şık bir tasarımla Apple Watch’in tasarımını ve kalitesini yenmek zor.

Teknik Özellikler

Apple Watch (38/42mm) Özellikleri:

Ekran: AMOLED 272×340 (38mm), 312×390 (42mm) 326ppi

GPS: Var

Kalp Atışı Algılayıcısı: Var

WiFi: 802.11b/g/n 2.4GHz

Bluetooth: Var v4.0

Su Geçirmezlik: IPX7

Boyutlar: Yükseklik: 38.6/42.5mm | Genişlik: 33.3/36.4mm | Kalınlık: 11.3mm

Ağırlık 28.2/34.2g

Hafıza: 2GB

Pil: 205/246mAh

Sony Smartwatch 3 Özellikleri:

Ekran: Transflective LCD 320×320 283ppi

GPS: Var

Kalp Atışı Algılayıcısı: Var

WiFi: 802.11b/g 2.4GHz

Bluetooth: Var v4.0 LE

Su Geçirmezlik: IP68

Boyutlar: Yükseklik: 51mm | Genişlik: 36mm | Kalınlık: 10mm

Ağırlık: 45g

Hafıza: 4GB

Pil: 420mAh

Moto 360 Sport Özellikleri:

Ekran: LCD 360×325 263ppi

GPS: Var

Kalp Atışı Algılayıcısı: Var

WiFi: 802.11b/g 2.4GHz

Bluetooth: Var v4.0 LE

Su Geçirmezlik: IP67

Boyutlar: 45mm diameter | Kalınlık: 11.5mm

Ağırlık: 54g

Hafıza: 4GB

Pil: 300mAh

Teknik özelliklere baktığımızda saatler arasındaki en büyük fark; özellikle Apple Watch çok iyi bir su geçirmez sertifikasına sahip. Apple Watch ile yüzseniz dahi cihazını bozulmayacak derece IPX7 sertifikası içerir. 50 m’lik bir su derinliğine dayanma kabiliyetini gösterir. Diğer saatler sadece derin olmayan suya dayanıklıdır.

Kolunuzdayken yüzebileceğiniz özelliklere sahip bir akıllı saat arıyorsanız Apple Watch bu özelliğe sahip.

Pil ömrü bir çok kullanıcı için çok önemlidir. 420mAh pil ve Transflektif LCD ile Sony Smartwatch 3 hem Motorola hem de Apple saatlerinden daha iyi bir pil ömrüne sahiptir.

Tüm saatler GPS ve kalp atış hızı algılayıcı özelliklerine sahip. Bu da fitness ve koşu yapanlar için çok uygun bir seçenektir. Tüm saatlerdeki kalp atış hızı izleyicisinin gerçek kalp atış hızını ölçtüğü kesin değildir. Bu özelliğin temsili bir gösterge olarak kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Saatlerin her birinin görüntüsü aynı boyutta ancak fantastik 326ppi ve renkli bir AMOLED ekrana sahip olan Apple Watch özellikle bizi etkiledi. Gerçekten de diğer ikisinden farklı olarak kalitesini belli ediyor.

Depolama alanı da Apple Watch’ın bir telefona ihtiyaç duymadan çalışacağını kanıtlıyor. Sony‘nin ve Motorola‘nın 4GB’lık dahili belleği bulunan tüm saatleri 2GB civarında müzik depolayabiliyor. Bu kesinlikle tüm müzik koleksiyonunuz için yeterli değildir. Ancak egzersiz programınız için yeterli olacaktır.

Yazılım açısından Apple Watch ve Moto 360 Sport‘ın iyi bir yazılım entegrasyonuna sahip olduğunu keşfettik. Ancak aynı şey Sony hakkında söylenemez.

Teknik özellikler bakımından belirgin bir kazanan yok. Su geçirmez bir saat sizin için önemliyse Apple Watch tavsiyemiz olacaktır. Öyle değilse Motorola ve Sony de size kalite saat deneyimi sunar. Aralarında devasa bir fark yok. Seçim sizin zevkinize kalmış.