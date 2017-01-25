Apple Watch Tiyatro Modu Tüm Özellikleri

Apple’ın yeni işletim sistemi güncellemeleri ile beraber birçok yeni özellik ortaya çıktı. İlk olarak iOS 10.3 için ilk beta sürümü yayınlandı. Ardından MacOS Sierra için yeni güncelleme beta sürümleri gelirken en çok konuşulan güncelleme ise iOS 10.3 beta 1 sürümü oldu. Aslında yeni güncellemenin bu kadar çok konuşulmasının nedeni uzun süredir gündemde olan tiyatro modu oldu. Yeni güncelleme ile beraber ortaya çıkan gerçeğe göre söz konusu özellik Apple Watch Tiyatro Modu olarak çıkacak.

Apple Watch Tiyatro Modu Ne Zaman Geliyor?

Aslında iPhone akıllı telefonları için beklenen özelliğin yeni güncelleme sonrasında Apple Watch akıllı saatlere özel olduğu ortaya çıktı. Peki Apple Watch Tiyatro Modu nasıl çalışacak? Tam olarak ne işe yarayacak?

Uyandırma Özelliği Artık Kullanıcıya Kalmış

Söz konusu özellik ile beraber uyanık kalma işlevinin kontrolü artık kullanıcılara bırakılacak. Kolunu oynattığınızda açılan saat ekranının açılması ile kullanılan işlev Apple Watch Tiyatro Modu ile beraber artık kullanıcıya kalmış bir özellik olarak dikkat çekiyor. Peki sistem tam olarak nasıl işliyor?

Şöyle ki ana ekranın uyandırılması özelliğini Apple Watch Tiyatro Modu ile beraber kapatmanız durumunda artık kolunuzu oynattığınızda saatin ekranları açılmıyor. Bunun yerine özelliği devreye soktuğunuz zaman ya saatin ana ekranına dokunmanız gerekiyor ya da Digital Crown tuşuna basarak ekranı uyandırmanız gerekiyor. Yeni özellik sayesinde artık pil tasarrufu konusunda da ekstra çözümler sunulması bekleniyor.

Ekran Görüntü Süresini Ayarlama

Bunun dışında yeni Apple Watch Tiyatro Modu ile beraber gelen bir diğer yenilik ise ekranda yer alacak olan görüntünün hızlı susturma özelliği ile beraber ne kadar süre devam edeceğini belirlemek. Bu sayede saatinizi de daha fazla özelleştirme imkanı da elde edebiliyorsunuz.

Apple Watch Tiyatro Modu Amacı Ne?

Tabi ki adından da anlaşılacağı gibi söz konusu modun amacı özellikle sinema, tiyatro gibi karanlık ortamlarda hareket edilmesi ile beraber saatin ışığının rahatsız edici etkisinden kurtulmak. Özellikle sinema ve tiyatro ortamlarında önem verilen konulardan biri olması ile beraber adının da tiyatro modu olarak ortaya çıktığı belirtilen söz konusu özelliğin ne kadar beğeni toplayacağı ise merak konusu.

Apple Watch Tiyatro Modu Ne Zaman Çıkacak?

Son olarak en çok merak edilen konu söz konusu özelliğin çıkış tarihi. Aslında iPhone serisi içinde gelmesi beklenen özelliğin şu an sadece Apple akıllı saatlerine geleceği belirtildi. İlk olarak watchOS 3.2 beta sürümü ile ortaya çıkan özelliğin yine güncellemenin kararlı sürümünün çıkması ile beraber kesin olarak saatlere ekleneceği de düşünülüyor.

Bunun dışında şunu da belirtelim final sürüm ile beraber söz konusu özellik tam olarak yayınlanacak. Ayrıca ekstra özelliklerinde gelebileceği de belirtiliyor. Modun daha nasıl detaylandırılabileceği konusunda ise Apple tarafından da bir açıklama yapılmadığını belirtmek gerekiyor. Bu nedenle zaten modun birçok detayı şu an için henüz gizemini de korumakta.