Uzun süreli tanıtım sürecinden sonra piyasaya çıkan Apple Watch, mükemmel bir performans sergilemediği ortaya çıkan sorunlarla beraber; sık sık kullanıcıların şikayetlerine maruz kalmaktadır. İlk olarak kolay çizilebilmesi sorunuyla gündemde olan Apple Watch, bileklerinde dövme bulunduran kişilerin de rahatlıkla kullanamayacağı bir pozisyonda yer aldığı tahmin edildi.

Apple Watch, Dövmeli Vücutlarda Çalışmıyor

Özellikle koyu ve katı renklerde bulunan dövmeler; Apple Watch ile tenin bağlantısında zaman zaman kopukluk olmasına neden olarak; donma sıkıntısını gündeme getiriyor. Dövme tasarımıyla da tamamen alakalı olan bu donma sorunu; farklı desenlerde ve açık renkli biçimde vücutlarda yerini alan dövmelerde pek fazla kendini göstermiyor. Kalp atış hızını tam olarak tespit edememesine neden olan dövmeler; Apple Watch’ın performansında olumsuz bir etki yaratıyor.

Apple Watch modellerinin kap atışını nasıl ölçtüğü değerlendirildiğinde, pek şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkmıyor. Apple Watch tarafından yayılan kırmızı LED ışıklar; koyu renkli tabaka tarafından emilerek; sağlıklı bir ölüm yapılmasının önüne geçen bir etken olarak kendini gösteriyor. Bu nedenden ötürü de kalp atış hızı olduğundan daha düşük seviyede ölçülüyor.

Dövmelerin; akıllı saat tasarımlarında olumsuz etki yarattığından dolayı; alımı yapılmadan önce bir deneme süresine tabii tutulması tavsiye ediliyor. Böylelikle sağlık bir performans sergileyip sergileyemeyeceği konusunda bilgi sahibi olmanız da önerilen seçenekler arasındaki yerini alıyor.