Apple, watchOS 4’ü geliştirilmiş egzersiz programları ve daha fazlasıyla duyurdu

Apple sadece yeni watchOS 4‘ü duyurdu. Yeni ekran yüzleri, daha iyi egzersiz ve aktivite uygulamaları, gelişmiş fitness ekipmanları entegrasyonu ve yeniden tasarlanan müzik uygulaması duyuruldu.

Yeni watchOS 4, Siri, Kaleidoscope ve Toy Story adlı üç yeni akıllı saat yüzleri ile birlikte geliyor. Adından da anlaşılacağı gibi, Siri saat yüzleri rutinden öğrenir ve zamana ve bulunduğunuz yere dayalı ilgili bilgileri gösterir. Üçüncü taraf uygulama bildirimlerini desteklemektedir ve makine öğrenimi size ihtiyacınız olduğunda bunlardan içerik görüntüleyecektir.

Kaleydoskop yüzünün sizden bir resme ihtiyacı var ve o zaman büyüleyici oluyor ve Apple Watch‘ınızda bir kaleydoskop etkisi yaratıyor.

Son olarak, Oyuncak Hikayesi watchface Mickey Mouse’la aynı değil – bazı komik animasyonlarda Woody, Jessy veya Buzz ile geliyor.

Apple, watchOS‘un fitness yeteneklerini geliştirdi. Workout uygulaması dokunma ve hareket etme işlevselliği, yüzme desteği ve otomatik olarak oluşturulan hedeflerle yepyeni bir arayüz ile birlikte gelir.

Apple Cybex, Matrix, TechnoGym, Schwinn, LifeFitness, StairMaster ve şimdi Workout ve watchOS 4 gibi çeşitli popüler fitness cihazlarıyla çift yönlü senkronizasyon gibi popüler şirketler ile çalıştı. NFC üzerinden çalışır ve uygun ekipmanlarda etkinleştirmek için Saatinize dokunmanız yeterlidir.

Müzik uygulaması da yeniden tasarlandı. Bir otomatik senkronizasyon seçeneği var ve antrenmanlarınız için en iyi ritmi sunmak için uygulamanın çeşitli ayarlarını yapabilirsiniz.

Son olarak, watchOS 4 arka planda daha fazla uygulama çalıştırabilir ve bu, diğer yeni API’ler arasında artalan navigasyonunu ve ses kaydını kullanabilen geliştiricilere fayda sağlayacaktır.

Apple watchOS 4, bu sonbaharda bir güncelleme olarak piyasaya çıkacak ve geliştiricinin ön izlemesi bugün başlayacak.