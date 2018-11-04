Apple Watch'ta Spotify Devri

Akıllı saatler arasında en kalitelilerinden olan Apple Watch, yeni bir özellikle Apple severlerin karşısına çıkacakmış gibi gözüküyor. Resmi Spotify uygulamasının Apple Watch’ta da çalısmasını bekleyen hayranları, ilk adımın atılmasını bekliyorlar gibi görünüyorlar.

iOS tabanlı Spotify beta uygulamasına erken erişim için sınırlı sayıda kullanıcı ile yapılan testler, giderek daha kararlı bir uygulama sunmaya çoktan başladı.

Reddit üzerinde yayınlanan bir yazıya göre, şu anda uygulama doğrudan saat üzerinde çalışmayacaktır, ancak kullanılan iPhone telefonlar ile senkronize bir şekilde hareket edip müziği yansıtacaktır. Çalma listesinin akıllı saatteki senkronizasyonu ile müziklere erişmek mümkün olacaktır. Senkronize olarak çalışma sistemi, diğer akıllı saatlerde de bu durumu olağan yapmaktadır. Ancak gelecekteki geliştirilecek uygulamanın, Apple Watch’a özel, telefondan bağımsız olarak çalışmasını sağlayacak gibi gözüküyor.

Ancak şu ana kadar, ne Spotify’dan ne de Apple’dan resmi bir açıklama geldi. Ancak şu anda testleri devam eden uygulamanın gelmesi dört gözle bekleniliyor. Spotify’ın bir akıllı saatte, telefondan bağımsız olarak çalışması yeni bir çığır gibi gözükmekte.