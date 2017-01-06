Apple Watch’unuzu 1984 Model Macintosh’a Dönüştürün!

İnternet üzerinde kısa bir araştırma yaptığınız takdirde Apple Watch modelleri için üretilen onlarca, hatta yüzlerce stand modeline ulaşabilmeniz mümkün. Bunların çoğu saatinizi daha klas gösteren modeller. Nadiren de olsa minimalist tasarım çizgisini benimseyen stand modelleri karşınıza çıkabilir.

Ancak Elago isimli firma tarafından geliştirilen W3 Apple Watch standı, bugüne kadar görüp görebileceğiniz tüm stand modelleri arasından sıyrılmayı başarıyor. Akıllı saatinizi nostaljik bir Macintosh bilgisayara dönüştüren bu stand, uygun fiyatıyla birçok Apple Watch sahibinin dikkatini çekmiş durumda.

Minyatür bir Macintosh modeli

Macintosh’a dönüştürmek derken aklınıza Apple Watch‘ın yazılımına müdahale eden bir stand gelmesin. Bu standı kullanmaya başladığınız andan itibaren cihazınız yine Apple Watch olarak kalmaya devam edecek. Ancak bu W3 standının olayı, 1984 model Macintosh bilgisayarla neredeyse birebir aynı kasa yapısına sahip olması. Standın yuvasına Apple Watch‘ınızı kaydırdığınız andan itibaren bej renkli bilgisayar kasasının içinden saatinizin ekranını görüntüleyebiliyorsunuz. Böylece göze oldukça hoş gelen, sevimli bir cihaza sahip olabilirsiniz.

Tüm ürünlerle uyum sağlıyor

Şirketin ürünle ilgili açıklamasına bakılırsa, bahsi geçen stand tamamen silikondan imal edilmiş. Bu da Apple Watch‘ınızı çizilme korkusu yaşamadan, rahatlıkla standa oturtabileceğiniz anlamına geliyor. Hemen hemen tüm Apple Watch modelleriyle uyumlu çalışması da cabası. Üstelik Nightstand adı verilen gece moduyla uyumlu çalışıyor.

Saatinizi şarj ederken masanızın üzerinde nostaljik bir atmosfer oluşturacak bu stand, yalnızca 13.49 $ ücretle satışa sunulmuş durumda. Elago‘nun web sitesini ziyaret ederek ürünü temin edebilirsiniz.