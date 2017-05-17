Apple WWDC 2017 Hakkında Her Şey – Yeni Tanıtılacak Tüm Ürünler ve iOS 11

Apple, her yıl binlerce geliştiriciyi Apple mühendisleriyle bir araya getirip değerli atölye çalışmalarına ve yazılım oturumlarına katılma fırsatı tanıtan bir yıllık Dünya Geliştirici Konferansı yapıyor. Etkinlik genellikle San Francisco‘daki Moscone West Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor. Ancak 2017 etkinliği, 5 Haziran Pazartesi – 9 Haziran Cuma arasında San Jose, California’daki McEnery Kongre Merkezi‘nde gerçekleşecek. Apple’ın San Jose’de WWDC etkinliği 2002’den bu yana ilk kez olacak.

Apple, konferansa, 5 Haziran’da Pasifik Saati saat 10:00 da başlayacak olan ilk güne ilişkin bir açılış notuyla başlayacak. Etkinlik için basın davetlileri zaten gönderildi. Açılış notu, büyük duyurular yapmak ve yaklaşan ürünlere ve hizmetlere bakmak ve haftanın geri kalanında yeni işletim sistemlerinde bir ilk göz önüne sermek için kullanılır.

2017’de Apple’ın iOS ve macOS‘un en son sürümlerini çıkarması bekleniyor ve Apple Watch ve Apple TV‘de çalışan işletim sistemlerinin watchOS ve tvOS‘un yeni sürümlerini de görebiliyoruz. Görünebilir olabilecek ek ürünler hakkında haberler, konferans tarihine yaklaştıkça büyük olasılıkla paylaşılacaktır. Apple’ın Mac serisinin birçoğunun yenilenmesi de en çok konuşulan haberler arasında yer aldı. İlgili haber: Apple WWDC 2017’de MacBook Serilerini yenileyebilir

Apple, her zamankinden birkaç ay önce, 16 Şubat’ta 2017 için resmi tarih ilan etti. İlk duyuru olası katılımcılara ve diğerleri de konferansta yer değişikliği göz önüne alındığında düzenlemelerini dikkate almak için konferansa ek zamanlı planlar yapmayı düşündü.

Beklenen Yazılım Duyuruları

IOS 11

Apple, kullanıcılara video paylaşmanın bir yolunu bulmaya odaklanan Facebook, Snapchat ve Instagram‘a benzer bir sosyal ağ uygulaması üzerinde çalıştıkları söylentileri bulunmaktadır. Uygulama, kullanıcıların video kaydetmesine, düzenlemeler yapmasına, karikatürler eklenmesine ve arkadaşlarına göndermesine izin verecek.

Apple‘ın amacı tek elle oynanmış video kontrolleri ve kolaylaştırılmış bir düzenleme işlemi ile videoyu basit ve kolay bir şekilde yakalamayı sağlamaktır.

Apple’ın sosyal ağ uygulamasını tam olarak ne zaman açacağını bilmiyoruz ancak geliştirme devam ederse, iOS 11’in bir parçası olarak tanıtılacaktır.

Ayrıca, Apple’ın bazı iPad’e özgü güncellemeleri bulunduğuna dair söylentiler var ve iOS 10‘daki iPad’e bu kadar az odaklanarak iOS 11 bu söylenti eklemelerini içerebilir. Özellikle Apple’ın yumuşak ekrandaki yakınlaştırma ve kaydırma gibi özellikleri tanıtmak için donanım geliştirmeleri ile birleştirilecek olan iPad Pro için genişletilmiş Apple Kalem desteği üzerinde çalıştığı söyleniyor.

IOS 11 hakkındaki ek ayrıntılar, Worldwide Developers Conference‘ın önümüzdeki günlerinde ortaya çıkacak.

MacOS 10.13

2017, 2016’da geleneksel “OS X” terminolojisinden güncellenen macOS işletim sisteminin ikinci tekrarını getirecektir. MacOS 10.13’ten neyi bekleyeceğimizi henüz bilmiyoruz, ancak şüphesiz California’yı yansıtan başka bir adı içeriyor olacak.

TvOS 11 ve WatchOS 4

IOS 11 ve macOS 10.13’ün yanında, muhtemelen yeni TvOS ve watchOS sürümlerini göreceğiz. Güncellemelerden ne bekleyeceğimize dair hiçbir ipucu yok, ancak her iki işletim sistemi de büyük olasılıkla iOS ile yoğun şekilde entegre olan özellikler almaya devam edecektir.

Beklenen Yeni Ürün Duyuruları

Siri Smart Speaker

Son zamanlarda yayınlanan bir söylenti, Apple’ın Siri ve AirPlay’li bir Echo benzeri akıllı hoparlör üzerindeki çalışmasının 2017’de, muhtemelen Haziran ayı başlarında tanıtılabileceği ve WWDC’ye bir açıklama geleceğini söyleyen bir söylenti var.

Cihaz, dahili kontrollere sahip konik bir üstü olan bir Google Home gibi “Tombul” olarak tanımlandı ve Beats teknolojisinin bir kısmını içerebilir. IOS’un bir modelini çalıştırabilir. Önceki söylentiler, böyle bir cihazın akıllı cihazları kontrol etmek için bir ana hub görevi yapacağını da öne sürdü.

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Ipad Pro

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo’ya göre, Apple’ın Dünya Geliştirici Konferansı’nda uzun süredir söylenti bulunan 10.5-inçlik iPad Pro’yu tanıtacağı yüzde 70’ten daha yüksek bir oranı var.

10.5-inç iPad Pro, mevcut 9.7-inç iPad Pro’ya benzer boyutta bir gövdeye sahip olduğu söyleniyor ancak daha küçük çerçeveler ile neredeyse kenardan kenara dokunan çerçevelerle 10.5-inçlik bir ekran ortaya çıkıyor.

Yeni bir iPad Pro ayrıca yükseltilmiş işlemciler, iyileştirilmiş kameralar ve iyileştirilmiş donanım ve yazılım özellikleri, belki de ikinci nesil Apple Pencil da dahil olabilir. Ayrıca bkz: Yeni iPad Pro

Mac Güncellemeleri

Dedikodular, Apple’ın yeni MacBook ve MacBook Pro modellerini WWDC’de piyasaya çıkarmayı planladığını ve yükseltilmiş işlemcilerin ve muhtemelen diğer küçük dahili güncellemelerin tanıtılacağını söylüyor. Önemli bir tasarım değişikliği beklenmiyor.

Apple’ın yeni işlemcileri tanıtan MacBook Air’i yenileme ihtimali de var. Bununla birlikte, Apple’ın makineyi güncelleme kararı alması henüz kesin değil.

iPhone’lar

2017, iPhone’un 10. yıldönümünü kutluyor; bu yüzden çoğu, Apple’ın tüm dedikoduları kaldırmasını ve oldukça özel bir şeyler getirmesi bekleniyor.

iPhone SE 2:

Birçoğu Apple’ın iPhone SE modelini Mart 2017’de iPhone SE2 ya da SE’lere yükseltmesini ve Mart 2016’da piyasaya sürülen mevcut (ve oldukça popüler olan) SE’yi değiştirmesini beklemekteydi. Bununla birlikte, iPhone SE sadece depolama alanındaki geliştirmelere maruz kaldı. 32 ve 128GB ve 21 Mart’ta yeni bir güncelleme şimdilik pek görünmüyor.

Gelecekte belki de Eylül ayında veya belki 2018’de gelecekte bir noktada yeni bir iPhone SE modeli bekliyoruz (KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, iPhone SE 2’nin 2017’de hiç görünmeyeceğini tahmin ediyor. Apple’ın (daha yüksek marjlı) iPhone 7 ürünlerini daha çok önemsediğini söylüyor).

Yeni model piyasaya çıktığında mevcut, klasik tasarımın devam etmesi muhtemel, ancak mevcut iPhone 7’de bulunan A10 çipi ve daha güçlü bir kamera gibi yükseltilmiş iç özellikleri içeriyor. Bakarsınız haziran ayındaki etkinlikte Apple bizleri yeni iPhone SE ile şaşırtır!