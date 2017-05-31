Apple, WWDC’de yeni MacBook Pro için bir ipucu daha sunuyor

Apple, WWDC konferansı için MacBook Pro‘yu gündeminde yenileyebilir. Mevcut Pro’nun gönderim tarihleri sadece 5 Haziran’daki açılış konuşmasının sonrasına ertelendi.

Bu, Apple’ın açılış sırasında yenilenmesini duyuracağı yönünde güçlü bir gösterge olabilir. Hiçbir büyük değişiklik beklemeyin, yenileme büyük olasılıkla Intel’in daha hızlı Kaby Lake çiplerini ve belki de 32GB RAM‘li bir Pro’yı içerecektir.

Yeni gönderim tarihleri birkaç ülkedeki 15 inçlik MacBook Pro’yu etkiliyor – ABD, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık. 13 inç MacBook Pro, ertesi gün nakliye için hazır olsa da, yenilenmeyeceği anlamına gelebilir.

Apple’ın 15 inç MacBook Pro‘nun yanı sıra 12 inç MacBook’u da yenilemesi bekleniyor.

Dizüstü bilgisayar bir yana, yeni bir 10,5 inçlik iPad Pro ve bir Siri hoparlörü de görmeyi umuyoruz.

Yeni bir Apple dizüstü bilgisayar piyasasında iseniz, muhtemelen birkaç gün beklemek ve ne olacağını görmek iyi bi fikirdir.