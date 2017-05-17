Apple, Yaklaşmakta Olan WWDC’ta Tüm MacBook’ları Yenileyebilir

Haziran’ın başında gerçekleşen Apple’ın World Wide Developer Konferansı‘na (WWDC) daha da yaklaştıkça, hangi ürünlerin orada açığa çıkarılabileceği konusunda daha fazla söylenti duymaya başlıyoruz. Zaten size yeni bir 10,5″ iPad Pro (9.7’nin devamı niteliğindeki) iPad Pro ve Siri destekli akıllı hoparlör bekliyoruz.

Şimdi yeni bir rapor şirketin tüm dizüstü bilgisayar serisini yenileyeceğini söylüyor. Bu doğruysa çok büyük bir haber olacak çünkü örneğin MacBook Pro‘lar geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürüldü.

Bundan sonra sekiz aydan daha kısa bir süre yenilenmek daha da önemlidir. Bununla birlikte, birçok Apple kullanıcıları yeni MacBook Pro’ların bazı yönlerinden şikayet ediyorlar, bu nedenle şirket onlara dinlediğini göstermek için istekli olabilir.

Raporda, güncellenmiş MacBook Pro‘nun 2016’daki görünümünü paylaşacağı ancak “iç mimaride” farklılaştığı iddia edildi. Yeni model, Intel Kaby Lake CPU‘larını alacak.

12 inç MacBook için yeni bir işlemci de mevcut. Şaşırtıcı bir şekilde, Apple’ın 2015’te en son yenilenen en ucuz dizüstü MacBook Air‘i yaşlanan MacBook Air için bir CPU güncellemesi düşündüğü söyleniyor. Bu uzun süredir konuşuluyor ve Apple’ın bunu durduracağına dair bir çok söylenti var. Bununla birlikte, satışları güçlü, bu yüzden hâlâ kullanımdadır. Bu nedenle önümüzdeki ay da yükseltme yapılabilir.