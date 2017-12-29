Geçtiğimiz hafta, Apple‘ın eski iPhone’ları yavaşlattığı veya en azından daha eski pillere sahip olanları yavaşlattığı ortaya çıktı. Şirkete göre, iOS’un son sürümlerindeki yeni özellikler eski, zayıf bir pilin neden olacağı kapanmaları önlemek için cihazın bileşenlerini yavaşlatmasına neden oluyor. Firma, kullanıcıları bunun olduğu konusunda uyarmadığı için yasal sorunlarla karşı karşıya.

Bugün, Apple bir özür beyanı ve daha ayrıntılı bir açıklama yayınladı.

Müşterilerimizden, eski pillerle iPhone’ların performansını ve bu işlemi nasıl ilettiğimizi anlatan geribildirimlerini duyuyoruz. Bazılarınızın Apple’ın sizi hayal kırıklığına uğrattığını düşündüğünüzü biliyoruz. Özür dileriz. Bu konuyla ilgili çok fazla yanlış anlama yaşandığından, yaptığımız bazı değişiklikleri açıklığa kavuşturmak ve bildirmek istiyoruz.

Her şeyden önce, Apple ürünlerinin kasten kasıtlı olarak kullanım ömürlerini kısaltmak için herhangi bir şey yapmamakta ve asla yapmayacağız; aksi takdirde müşteri deneyimini ilkelerimize ters düşeriz. Hedefimiz her zaman müşterilerimizin sevdiği ürünleri yaratmak ve iPhone’ları olabildiğince uzun kullanımını sağlamak bunun önemli bir parçasıdır.

Elbette, “Bazılarınızın Apple’ın sizi hayal kırıklığına uğrattığını düşündüğünüzü biliyoruz.” temelde “Söylediklerimden alındığınız için özür dilerim” gibi bir şirket özrü, ancak firma fiyatlarda indirime giderek bu özrü destekledi. Yedek bir pile ihtiyaç duyan bir iPhone 6 veya daha yeni bir sürümünüz varsa, 79$ yerine 29$’a bir tane alabilirsiniz. Bu teklif Ocak ayının sonundan 2018 yılının geri kalan dönemi arasında sürüyor.

Apple, 2018 başında, pilin sağlık ve performansı açısından daha şeffaf olacak bir IOS güncellemesi yayınlayacağına da söz verdi.

Firma ayrıca, “müşterilerin güveninin kendileri için her şey anlamına geldiğini” ve “kazanmak ve sürdürmek için asla çalışmayı bırakmayacaklarını” dedi. Apple’ın bu hatadan öğreneceği ve ileriye dönük performansı etkileyen tüm değişiklikler konusunda daha şeffaf olacak gibi görünüyor.