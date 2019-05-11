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Apple Yeni A13 Yonga Setinin Seri Üretimine Başladı!

Apple yeni nesil iPhone'larda gelişmiş bir işlemci ve A13 Bionic yonga setini kullacak. Seri üretim kısa bir süre içerisinde başlayacak...

By Muhammed Arslan

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iPhone 11 uc kamera

Yeni iPhone’ların piyasaya sürülmesinden üç ay önce, Apple A13 adlı en gelişmiş mobil yonga setinin seri üretimine başladı. TSMC ile Cupertino teknoloji devi, bu yıl eylül ayında ortaya çıkacak olan yeni iPhone’larda, yeni yonga setini kullacak.

Ayrıca ortaya çıkan son raporlara göre, teknik olarak mevcut iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modellerinin yükseltilmiş sürümleri olan üç iPhone bu yeni A13 Bionic yonga setine sahip olacak.

Yeni bir rapora göre, bu yıl nisan ayında erken test üretimine başlandı. Bloomberg tarafından yayınlanan rapor, yeni A13 yongasetinin gelecek ay seri üretime başlanılacak olduğunu ve iPhone’ların üçlüsünde yer alacağını gösteriyor.

iPhone XI Görüntüleri - Arka Kamera

Yaklaşan A13 yonga seti, mevcut iPhone’lara güç veren mevcut A12 Bionic yonga setinin gerçek bir yükseltilmiş sürümü olacak. Bu, Apple‘ın şimdiye kadar yaptığı en güçlü yonga seti olacak. Geçen yıl ki bazı teknik sorunlar muhtemelen bunda giderilmiş olacak.

A13 yonga setinin daha iyi bir işlemciye sahip olacağına inanılıyor. Hızlarda ve pil ömründe de önemli artışlara şahit olabiliriz. Daha önce yayınlanan raporlarda, yaklaşmakta olan amiral gemisi iPhone’ların üçlü arka kameralara sahip olacağı öne sürülmüştü.

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Yeni yonga seti ile A13 ile de yükseltilmiş Face ID ile gelecekler. Raporda ayrıca Apple’ın ayrıca, grafik işleyen yongalara, Makine Öğrenmesi algoritmalarına ve AI destekli özel yazılımlarına ek olarak arama yapmak ve diğer güç bileşenlerini yapmak için yeni bir hücresel modem içereceğini de öne sürülüyor.

KaynakBloomberg
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