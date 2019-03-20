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Apple Yeni AirPod 2’yi Tanıttı – Fiyatı ve Özellikleri

By Selin Polat

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Apple üst üste yeni ürünlerini tanıtıyor. Önceki günlerde iMac bilgisayarlarını ve iPad Mini ile iPad Air’i yenilemişti. Bugün ise AirPod’ları yükseltiyor. İkinci nesil kablosuz kulaklıklar kablosuz şarj, daha uzun pil ömrü ve eller serbest “Hey, Siri” ile birlikte geliyor.

Şirket, Qi kablosuz şarj kutusunu açıkladı. Bu isteğe bağlıdır çünkü yeni AirPod’lar varsayılan olarak normal bir kasayla birlikte gelir, bu paket 1.099 TL‘ye satılıyor (bir Lightning kablosu üzerinden şarj yapılır). Yeni AirPod’ları ve Qi kasasını istiyorsanız, maliyet 1.399 TL‘ye kadar çıkıyor.

Birinci nesil AirPod’ların sahipleri için bazı iyi haberler var – Qi davası geriye dönük olarak uyumlu ve 549 TL‘ye tek başına sunuluyor.

İkinci nesil kablosuz Apple kulaklıklar, yine de yükseltme yapmak isteyebileceğiniz yeni özelliklere sahiptir.

Birincisi, şimdi Siri’yi tamamen eller serbest olarak uyandırabilirsiniz (daha önce olduğu gibi iki kez dokunmanıza gerek yoktur). Ayrıca, kulaklıkları birden fazla cihazla kullanıyorsanız, yeni modeller örneğin iPhone’unuz ve MacBook’unuz arasında geçiş yaparken iki kat daha hızlı.

Ayrıca, ikinci nesil AirPod’lar, Bluetooth 5.0‘ı (4.2’den yukarı) destekleyen ve daha verimli olan yeni H1 yongasıyla çalıştırılıyor. Bu, konuşma süresi derecesinin %50 arttığı anlamına gelir. Yani kulaklıkları tekrar doldurmalarına gerek kalmadan 2 kart arttıyor demektir.

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Hem kablolu hem de kablosuz olan şarj kutuları AirPod’ların toplam pil ömrünü 24 saate uzatır.

Yeni AirPod‘lar şu anda Apple.com.tr’de mevcut.

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