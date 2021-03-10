Apple, Yeni Bir Flaş Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor!

Apple iPhone’larını yakın gelecekte yeni bir flaş teknolojisiyle piyasaya sürülebilir. Şirket kısa süre önce, düşük ışık senaryoları sırasında daha iyi fotoğraf çekmeyi mümkün kılacak bir otomatik yayılan flaş modülü için patent başvurusunda bulundu.

Cupertino merkezli Apple, iPhone’un gece çekimlerindeki performansına yardımcı olabilecek yeni bir flaş teknolojisi üzerinde çalışıyor olabilir.

Genel olarak, düşük ışıklı çekimlerde flaş kullanılması, bir görüntüdeki nesneyi aşırı aydınlatma eğiliminde ve sonuç, beyaz bir ton ve derinlik eksikliğinden de muzdarip düzleştirilmiş bir çekim bile olabiliyor. Bu nedenle, genellikle idareli kullanısa da, flaşın kullanılması gereken zamanlar var.

Patent başvurusuna bakıldığında, “ayarlanabilir odaklamalı bir ışık kaynağı modülünden” bahsediliyor. Bu, flaş mekanizmasının fotoğrafı çekilen ortana göre değiştirilebileceği veya ayarlanabileceği anlamına geliyor.

Patent, LiDAR teknolojisinden bahsetmemekle birlikte, “kamera otomatik odaklama bilgisinden” söz ediyor. Ayrıca patent, yeni flaşın çerçeve içindeki farklı nesnelere olan mesafeleri hesaplamak için iPhone kamerasına güveneceğini de belirtiyor.