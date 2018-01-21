Apple bir yandan iPhone modellerinin hızını düşürme sorunuyla uğraşırken bir diğer yandan da yeni tedarikçi sorunlarıyla uğraşıyor.

Daha önce ürünleriyle ilgili pek çok tedarikçi sorunu yaşayan Apple yeni tedarikçi sorunları yaşamaya devam ediyor. China Labour Watch tarafından yayınlanan 62 sayfalık raporda Apple’ın iPhone modellerinin kasalarını üreten Suqian’ın Çin’de bulunan Catcher Technology fabrikasında çalışanlar güvensiz bir ortamda çok düşük maaşlarla çalıştığı bilgisine yer verilmiş.

Çalışmaya Elverişsiz Ortamlar Çalışanları Zorluyor!

Yaklaşık olarak 50 çalışanla yapılan görüşmelerde çalışma ortamının sağlıksızlığı, güvensizliği, kirliliği, ve iş saatlerinin çok uzun olması büyük sorun olarak gösterilmiş. Raporda yer alan bilgilere göre çalışanlar haftanın altı günü günde ortalama 10 saat çalıştırılıyor. Gerekli eğitimi almadan zahirli malzemeleri kullanan çalışanlar ayrıca bu zehirli malzemeler karşısında da herhangi bir koruyucu ürün kullanmıyor. Çalışanlara verilen eldivenler ise kimyasallar malzemelere karşı korumuyor. Ayrıca fabrikanın zemini yağ kaplamış durumda ve bu sebeple pek çok çalışanda çalışma esnasında kayıp düşüyor.

Çalışanların taban maaşları 1950 Yuan yani yaklaşık olarak 300 dolar olarak belirlense de genellikle günde 10 saat çalıştıkları için büyük bir çoğunluğu mesai ödemesiyle birlikte 4000 Yuan yani yaklaşık olarak 620 dolar ödeme alıyor.

Raporda çalışma alanının dışındaki durumlarda ele alınmış durumda. Çalışanların yemeklerini yedikleri yerin sağlıksız olduğu ve bu sebeple yenilen yemeklerden dolayı pek çok ishal vakası raporlanmış.

China Labour Watch’un bu raporunun ardından hemen açıklama yapan Catcher “iddiaların ardından hemen çalışmaların başlatıldığını” ve “raporda yer alan bütün iddiaları tüm yönleriyle incelendiğini” ancak Apple’ın tedarikçi şartlarına uygun olduklarını ve iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Apple Sözcüsü Açıklama Yaptı!

Ayrıca bu iddiaların ardından bir Apple sözcüsü yaptığı açıklamada bu iddialar ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü ve her iddianın dikkatli bir şekilde inceleneceğini söz konusu iddialar için Apple’ın 150 kişilik bir ekip görevlendirdiğini ancak soruşturma sonucunda China Labour Watch’un iddiasının doğruyu yansıtmadığını belirttiklerini ifade etti.