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Apple Yeni Haber Uygulaması Apple News+ ‘ı Tanıttı

Apple, News uygulamasına devasa dergi kütüphanesi ekliyor...

By Muhammed Arslan

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Apple Yeni Haber Uygulaması Apple News+ 'ı Tanıttı

Apple, ayda 9.99 dolara premium gazete ve dergiler sunan yeni premium haber servisini tanıttı. Yeni servis, Apple News+ olarak markalandı. Yeni iOS ve macOS yazılım güncellemelerinin yayımlanmasıyla birlikte bugün bütün cihazlara ulaşacak.

Ayrıca en güzel yanlarından birisi 9,99 dolara aldığınız paket, aile paylaşımını da içeriyor. Bu sayede en fazla altı aile üyesini ekstra ücret ödemeden bu gruba dahil edebilrsiniz. Servis doğrudan News uygulamasına entegre edilmiştir.

National Geographic, Popular Science, New Yorker, Vogue, Rolling Stone ve daha pek çok dergiden oluşan devasa bir dergi bölümü de var.

Apple Yeni Haber Uygulaması Apple News+ 'ı Tanıttı

Apple, her ay Apple News’in içinde 5 milyardan fazla makale yayınlanacağını ve dünyada 1 numaralı haber uygulaması olacağını iddia ediyor.

Apple News+ servisi, Time, Vogue, People, Popular Science, Billboard, New Yorker, Sports Illustrated, Fortune ve daha pek çok dergiyi içermekte. Konular yaşam tarzı, sağlık, politika ve daha fazlasını kapsıyor.

Az önce tanıtımı yapılan yeni uygulamanın en çok ilgi çekici yanı dergilerin kapak resimlerinin videolardan oluşrması. Yani durağan bir görüntü yerine, bir video gibi hareketli canlı kapaklar var. Hizmete sunulan tüm dergileri içeren yeni bir News+ sekmesi var. Ancak sadece İngilizce ve Fransızca dillerinde şu anda mevcut.

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