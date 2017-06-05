Apple yeni iMac Pro’yu duyurdu, MacBook ve iMac’leri yeniledi

Yeni Mac Pro‘lar yok, hepsi iMac’le ilgili! Apple’ın en güçlü Mac’ini oluşturacak yeni bir iMac Pro da dahil olmak üzere All-in-One bilgisayarı için mağazada büyük güncellemeler var. Ancak daha sonra geliyor, yeni iMac’lerle başlayalım ve MacBook yenilemeyi de ele alalım.

iMac’ler

Göz alıcı bir özellik! Apple’ın en iyi ekranları! Önceki nesilden (% 500 nits) % 43 daha parlaktır ve 10 bitlik renk taklitçiliğine sahiptir (böylece 1 milyar renk simüle eden 8 bitlik paneller var).

Bu iMac’ler önceki nesillerden çok daha hızlı olacak. Intel’in yeni Kaby Lake işlemcilerini kullanıyorlar (yüksek frekanslar ve HEVC kod çözümü sunuyor). Ayrıca, 32GB RAM‘e sahip 21.5″ iMac’e, daha büyük 27″ model ise 64GB RAM‘e kadar çıkabilir. Depolama için, SSD’lerde % 50 daha hızlı olan 2 TB’a kadar füzyon sürücüleri (yani HDD + SSD) elde edersiniz.

Grafikler de oldukça büyük bir gelişme gösterdi. Intel’in önceki nesillere kıyasla % 80’e kadar daha fazla performans sunan Iris iGPU ile başlıyorsunuz. Apple, ciddi bir çalışma için AMD Radeon Pro 5xx serisine geçti. Büyük 27″ iMac, 8GB’a kadar VRAM ile Radeon Pro 570/575 veya 580’i alıyor. En belirgin versiyon, VR için harika, 5,5 TFLOPS kadar bilgisayar gücü sunar. Daha küçük olan 21.5″ iMac, 4GB’a kadar VRAM’a sahip Radeon Pro 555 veya 560’ı kullanacak.

Yeni iMac Pro fiyatları ise şöyle: Taban 21.5″ modeli 1,100 dolarla başlıyor ve 4K ekran istiyorsanız, 1,300 dolar ödüyorsunuz. 5K iMac Retina 1,800 dolardan başlıyor.

Macbook

Intel Kaby Lake işlemcileri ve daha düşük fiyatlar haricinde pek bir şey göremiyorum. Temel MacBook 1.300 $ ‘dan başlıyor. (ve % 50 daha hızlı SSD’ye sahiptir), temel MacBook Pro 13 de 1.300 $ tutarında fiyata sunuluyor. Büyük ekranlı, 15″ MacBook Pro, daha hızlı grafik seçenekleri ve 2,400 dolarlık bir taban fiyata sahip. Bu Mac’ler bugün Apple.com’da satışa çıktı.

iMac Pro

Bir iMac, daha iyi bir performans ve muhteşem bir ekran sunarken kim Mac Pro‘ya ihtiyaç duyar? Unutmayın bu sadece gizli bir göz, gerçek anlaşma Aralık’a kadar kullanılamayacak. Ama ne gibi detaylar bizi bekliyor hemen göz atalım.

Dış gövdesi ve 5K ekranını 27 ” iMac ile paylaşıyor (ancak özel bir Space Grey rengi geliyor). Bununla birlikte, çift soğutucu fan düzeneği sayesinde dahili soğutma geliştirildi. Pro’yu 18 çekirdeğe kadar bir Intel Xeon ile özelleştirebilirsiniz! Daha uygun fiyatlı 8 ve 10 çekirdek seçenekleri de mevcuttur. Ayrıca 128GB ECC RAM ve 4TB SSD (3GB/s) kullanıyor.

Grafikler, çok iyi ve 16GB’a kadar VRAM ile gelecek Radeon Vega tercih edilmiş. Tek hassasiyette 11 TFLOPS ve yarı otomatik olarak 22 TFLOPS sunar – makine öğrenimi için bir nimettir.

iMac Pro üzerindeki bağlantı, beklediğiniz kadar harika. Yerleşik 10Gb Ethernet özelliği olan ilk Mac ve 4x Thunderbolt portu olan iki harici 5K ekranı besleyebilir ve iki RAID dizisini birbirine bağlayabilirsiniz. Ve bir 1080p FaceTime kamera ve bir UHS-II bağlantı noktası var.

Fiyata bakmaktan korktun mu? Yapmayın – iMac Pro (8 çekirdekli Xeon, Vega GPU, 1 TB SSD) 5.000 dolardan başlıyor. Yine, bu yıl sonuna doğru aralık ayında satışa çıkması bekleniyor. Tabii ki günlük kullanımlardan çok yapımcılar, grafikerler ve ajanslar kullanmayı daha çok tercih edecektir.