Apple, Yeni Mac Klavye Patenti Aldı!

Yeni bir Apple patenti ortaya çıktı. ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu’na dosyalandı. Bu ilginç patent her tuşta yeniden yapılandırılabilir küçük ekranlara sahip bir Mac klavye olarak adlandırılıyor. Gelin bu patente yakından bir bakalım.

Bir rapora göre her tuşun üzerindeki küçük ekran, klavyenin farklı karakterleri göstermesine olanak tanıyor ve bu, kullanıcıların tercihlerine göre yapılandırılabiliyor.

Bu, TouchBar‘a benzer bir işleve sahip olsa da, yeni klavye hala fiziksel tuşlara sahip olacak, ancak patent, bu yeni klavyedeki tuşların her bir tuş için küçük bir ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Patente bakıldığında, bu tuşların piksel dizili bir LED ekranın oluşturduğu dinamik etiketlemeyi desteklediği de ortaya çıkıyor. Bu küçük ekranlar, yüksek bir çözünürlük veya başka herhangi bir üst düzey özellik sunmuyor.

Aynı zamanda belirli bir dilin temel karakterlerini görüntülemeye odaklanıyor. Başka bir deyişle, kullanıcıların anahtar etiketleri değiştirerek tamamen benzersiz bir klavye düzeni oluşturmasını sağlıyor.

Kullanıcılara oyun, programlama, video düzenleme ve diğer özellikler için farklı profiller bulunduruyor. Eğer bu patent sahiden gelecekte piyasaya sürülebilirse, büyük yankı uyandıracak.