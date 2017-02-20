Apple Yüz Tanıma Yazılımları Üreten RealFace Şirketini Satın Aldı

Günün erken saatlerinde Apple firmasının Tel Aviv merkezli yüz tanıma şirketi RealFace‘i henüz belirsiz miktarda para karşılığında satın aldığı duyuruldu.

Finans web sitesi Calcalist‘den 9to5Mac sitesine yapılan açıklamaya göre,2014 yılında faaliyete geçen şirketin kurucuları Adi Eckhouse Barzilai ve Aviv Mader‘in 10 kişinin çalıştığı şirketin değerini 1 milyon dolara kadar yükselttiğini belirtmiş.

Unutulmamalıdır ki firmanın kullanıcıların parola kullanmalarına alternatif olarak geliştirilen parmak izi yazılımı da yüz tanıma yazılımı kadar isabetli çalışmakta. RealFace, tüm sosyal medya profillerinde kullanıcıların en iyi fotoğraflarını seçmek için yukarıda belirtilen yüz tanıma teknolojisini kullanan iOS uygulaması Pickeez‘in de geliştiricisi.

İki şirket arasındaki anlaşmanın “birkaç milyon dolar” değerinde olduğu ve Amerikan teknoloji devinin İsrail’de yaptığı dördüncü satın alım olacağı söyleniyor. 2011’de NAND flash firması Anobit’in, 2013 yılında orijinal Kinect sensör yaratıcısı PrimeSense’in ve 2015’de kamera teknolojisi şirketi LinX’in izlerini takip ediyor.

RealFace web sitesi şu anda kapalıyken, teknoloji demosu gibi promosyon malzemesinin bir kısmı hala mevcut:

iPhone 8’in yüz tanıma teknolojisini içerebileceği yönündeki söylentilere, bu hareketle Apple’ın en azından bir miktar fırsat verdiği söylenebilir.