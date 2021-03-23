Apple’a Şarjsız Telefonlar İçin Tam 2 Milyon Dolar Ceza!

Apple’ın iPhone 12’ye şarj cihazı eklememe kararı bazı çevrelerde cesur bir adım olarak görüldü ve bu hareket, kulaklıklardan şarj cihazlarına kadar telefonlarla birlikte geldiği bilinen geleneksel aksesuarlarla uğraşmaya diğer üreticilerin bile dikkatini çekti.

Ancak Brezilya’nın Sao Paulo eyaletindeki Tüketici Koruma Ajansı’nın Apple’a telefon şarj cihazını iPhone 12 kutusundan çıkarması nedeniyle para cezası verme kararı, sorunu en azından şimdilik Brezilya’da yeniden gündeme getirmiş olabilir.

Sao Paulo eyaletindeki tüketici kurumunun, Apple’a telefon şarj cihazını iPhone 12 serisinden çıkarması nedeniyle yaklaşık 2 milyon dolar para cezası verdiği bildirildi. Eyalet tüketici düzenleme kurumu, Apple’ın eyleminin Brezilya Tüketici Savunma Kanunu’nun ihlali olduğunu söylüyor. Ayrıca, iPhone’ların ülkede satılmaya başlanmasından bu yana mağdur alıcılardan şikayet ve dilekçeler gelmesi de bekleniyor.

Apple, iddia edilen ihlallerden ilk olarak Aralık 2020’de haberdar edilmiş ve Apple, kararın azaltılmış karbon ayak iziyle daha iyi bir çevre sağlamaya dayandığını belirterek yanıt vermişti. Ayrıca şirketin, akıllı telefonları suya batırılan ve cihazlarının değişimini ya da onarımını almayan tüketiciler için kayıplara neden olan cihazın suya dayanıklılık özellikleri hakkında yanlış bilgi verdiği suçlamalarının da olduğu biliniyor.

Şu anda Apple, para cezası hakkında herhangi bir resmi yanıt vermedi, ancak ABD teknoloji devi, karardan rahatsız olursa itiraz etme seçeneğine sahip. Apple cezayı geri çeviremezse, bunun hem şirket için hem de Apple’a katılan birkaç diğer üreticinin aksesuarları paketlerinden çevresel veya diğer nedenlerle çıkarması için küresel sonuçları olabilir.