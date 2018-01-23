Apple'da Şok İstifa! iPhone X Sızıntılarına O Mu Sebep Oldu?

Apple‘ın Uluslararası İnceleme Başkanı (evet böyle bir şey var) Lee Freedman benzer bir rol olan Uyum ve Güvenlik Direktörü olarak Facebook‘ta görev yapmak için istifa etti.

Satışa başlamadan önce iPhone X‘in ürün sızıntılarını takip etmekle görevlendirilen bu kişi iPhone X için çıkan çok sayıda sızıntıyı önleyememişti. Bu karardaki etken en çok da bu oldu. Freedman’ın Apple‘ın araştırma departmanının dümenini elinden aldığı 2011 yılından bu yana bu tip aksilikler görmedik. Yine de geçen sene Apple tarafından yapılan bir toplantı notunda çok fazla sızıntı ortaya çıkmıştı. 4 farklı iPhone ve bir iPad kasasının 2016 yılında üretim fabrikalarından çıkacağını ve Apple‘ın yeni ürün lansmanlarında yer alacağı öğrenilmişti.

Geçen yıllardaki iPhone’lardan bu yana Apple‘ın en önemli lansmanı olacak iPhone X‘in çıkan bu sızıntıları sayesinde çok önceden iPhone X hakkında bilinmesi gereken neredeyse herşeyi biliyorduk. Bu nedenle cihaz nihayet ortaya çıktığında büyük bir sürpriz yaşanmamıştı. Apple ayrıca geçen yaz sızdırılmış güvenlik notunda çoğu sızıntıyı tedarik zincirinden ziyade kendi kampüsünden geldiğini ve bunun Lee Freedman’ın kariyer yolu değişiklikleri ile ilgili olabileceğini belirtti.

Apple yaklaşmakta olan 2018 iPhone’larında sızıntıları önleme konusunda çok dikkatli davranıyor. Ancak tanınmış analist Ming-Chi Kuo yine de sızıntılar için bir yol buluyor. Apple şu an 5.8″, 6.1″ ve 6.4″ modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Mevcut iPhone X‘in hikayesi gibi bu yeni modellerde de büyük bir bomba yaratamayacaklar gibi görünüyor.

Bakalım bu pozisyondaki değişiklik sonraki modellerin sızıntılarının önlenmesini sağlayabilecek mi?