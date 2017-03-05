Apple’dan Asya Marketlerinde 32GB iPhone 6 Sürprizi

iPhone 6, 2014 yılında dahili depolama kapasitesine göre farklılaştırılmış üç model olarak çıktı. Bunlar arasında 16GB, 64GB ve 128GB modelleri bulunmakta. Şimdi Apple, bazı Asya pazarlarında iPhone 6‘nın 32GB varyantını sessizce piyasaya sürdü.

Apple, daha önce hiç iPhone 6’nın 32GB modelini hiç yayınlamadığı için bir bakıma “yeni” bir iPhone çıkardı. Dahili olarak, bileşenleri ve özellikleri, iki cihazın depolama kapasitesi ve ekran boyutu arasındaki temel farklılıkları içeren iPhone SE‘den daha düşük.

Buna göre, Apple’ın perakende satış mağazalarında ve web sitesinde en düşük özellikli akıllı telefon hala iPhone SE modeli, çünkü 32GB modeli şirket tarafından doğrudan satılmıyor. Cihaz, Şubat ayından bu yana sessizce Çin’de satışa sunulmuş durumda ve diğer Asya pazarlarındaki belirli taşıyıcılardan satın alınabiliyor.

Taiwan Mobile, şirket tarafından sunulan en ucuz iPhone olarak 32GB iPhone 6’yı tanıtıyor. Site, cihazın 10 Mart’ta altın rengi ile satışa sunulduğunu söyleyerek, telefonun ön siparişlerini şimdiden kabul ediyor.