Apple'dan Daha Uygun Fiyatlı Homepod Sürprizi!

Apple‘ın Tayvan tedarik zincirindeki anonim bir kaynağa göre HomePod’un daha ucuz bir versiyonu şu an üretim hattında ve Beats markasını taşıyor.

Başlangıçta 349 $ ‘dan satışa başlayan HomePod, Apple için tam bir başarı değildi. 2018’in ilk çeyreğinde cihaz 600.000 adet sattı ancak bu Alexa ve Google Asistan akıllı hoparlörlerinin 49 dolar gibi düşük bir fiyata satıldığı bir pazarda hala etkileyici bir sayı değil.

HomePod‘un daha ekonomik bir versiyonunun söylentileri Mart ayından beri dolaşıyordu. Ama şimdi Apple‘ın gerçekten üzerinde çalıştığı görülüyor. Sina‘nın yakın tarihli bir raporuna göre Apple, orijinal modelden 150 $ – 199 $ daha düşük fiyata malzemelerini tedarik edeceği iddia edilen ucuz HomePod modelinin üretimine başladı. Kaynak ayrıca Apple‘ın daha uygun fiyatlı bir hoparlör markası olan Beats markasını taşıyacağını iddia ediyor. Apple‘ın Beats markasına sahip olması ve bunu hoparlörlerde kullanmak istediği için bu tamamen mümkün. Ancak tedarik zinciri kaynağının daha ucuz olan HomePod versiyonunu yaklaşan Beats markalı AirPlay 2 hoparlörüyle karıştırması da mümkün.

Apple 2017 yılında yayın teknolojisinin ikinci neslini duyurduğunda Beats markasını taşıyan yeni cihazlarda da kullanılacağını söylemişti. Bu yüzden AirPlay 2 ile yeni hoparlörler de bu yıl çıkacaklardır.