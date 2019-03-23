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Apple’dan Yeni Beats Kablosuz Kulaklıklar Geliyor

By Selin Polat

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PowerBeats 3 Kablosuz (2018)

CNET Cuma günü, Apple‘a ait Beats‘in PowerBeats spor kulaklıklarına tamamen kablosuz bir güncelleme yayınlamayı planladığını güvenilir bir kaynaktan öğrendi. Apple’ın AirPods’ları hızla en popüler Bluetooth kulaklık çifti haline geliyor ve yeni bir Beats alternatifinin Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Apple yeni kulaklıklarının pil ömrünü uzatmış, bir tuşa basmadan “Hey, Siri” ve yeni bir H1 kablosuz yongası ile güncellenmiş AirPods’ları duyurdu. Beats’ın yeni kulaklıklarının aynı Hey Siri özelliğine, yeni H1 yongasına ve belki de AirPods’lardan daha iyi pil ömrüne sahip olacağına inanılıyor.

Bu Beats kulaklıklarının ne kadara mal olacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor, ancak AirPods 1099 ₺ ​​(veya kablosuz şarj için 1400 ₺) fiyat etiketi göz önüne alındığında, çok fazla maliyeti olmamalıdır. CNET, Beats’in 250 $ fiyat etiketi ile piyasaya sürülebileceğini, ancak 200 $ veya daha düşük olması gerektiğini öne sürüyor. Mevcut PowerBeats 3 Kablosuz perakende satışları 199 dolar ve Apple’ın yeni kulaklıkları bu seviyede çıkaracağı bekleniyor.

PowerBeats 3 Kablosuz (2018)-1
PowerBeats 3 Kablosuz (2018)

Yeni PowerBeats, AirPods’ların tasarımını beğenmeyen veya daha şık bir şey kullanmayı tercih edenler için harika bir alternatif olacaktır.

Piyasada şu anda 130 dolarlık Samsung Galaxy Buds veya Huawei ve Xiaomi‘deki Çin alternatiflerinden bazıları gibi piyasada gerçekten kablosuz olan diğer kulaklıklar da var, ancak iOS kullanıcıları için, H1 çipine sahip herhangi bir kulaklık, iOS ya da MacOS ekosistemlerinde tüm fonksiyonları ile çalışabiliyor.

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