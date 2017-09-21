Biliyorsunuz, Apple yakın zamanda iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X‘i piyasaya sürdü. iPhone X, bir sürü yeni heyecan verici özelliklere sahip. Bunlardan biri, parmak izi tabanlı TouchID sisteminin yerini alan FaceID sistemi.

Telefonun kilidini açan bu yüz tanıma teknolojisi ile ilgili birkaç şey merak ediliyordu.Örneğin, güneş gözlüğü veya şapka takıldığında, traş olunduğunda telefonunuz sizi tanıyabilecek miydi? Neyse ki, Apple’ın son olayında öğrendiğimiz gibi, FaceID bu değişikliklere uyum sağlamak için tasarlandı.

O zamandan bu yana, FaceID güvenliği ile ilgili ilave sorular ortaya çıkıyor; bunlardan ikisi, Apple’ın yazılım mühendisliği genel başkan yardımcısı Craig Federighi tarafından Twitter‘da Keith Krimbel tarafından sorulan sorulara cevap olarak cevaplandırıldı.

Apple VP’ye göre FaceID sistemi, çoğu güneş gözlüğü sizi tanımaya yönelik diğer yöntemlerle birlikte kullanılan yeterli kızılötesi ışığa izin verdiği için sıkıntı çıkarmamakta. Sonuç olarak, kullanıcılar hemen hemen tüm algılanabilir kızılötesi ışığı engelleyen daha sağlam gözlük takıyorlarsa, FaceID sistemi ile ilgili sıkıntı yaşayabilirler.

Ancak birisi 1000 dolar değerindeki iPhone X‘inizi çalmak ve ardından kilidini açmak için yüzünüzü çabucak kullanmak istiyorsa ne olur? İnsanların potansiyel bir hırsızı yavaşlatmak veya engellemek için kullanabilecekleri bazı yöntemler var gibi görünüyor. ​Telefonun kilidini açabilecek olan yüz, telefonun kilidini açmaya çalışırken doğrudan bakmazsa telefon kilitli kalıyor. Ayrıca, kullanıcı, telefonun her iki tarafındaki düğmeleri kolayca tutarak, FaceID sistemini geçici olarak devre dışı bırakabilir.

FaceID sisteminin güvenlik etkinliği ve sahip olabileceği diğer tuhaflıklar, iPhone X yaygın olarak dağıtıldığında ve milyonlarca normal kullanıcının elinde olduğunda ortaya çıkacak. Tabii ki, zaman, FaceID’in nihayetinde ne kadar iyi olup olmadığını söyleyecektir.