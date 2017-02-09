Apple’ın 10’uncu yıl iPhone’u 1000 $ olabilir!

2017, Apple ve hayranları için büyük bir yıl, çünkü ilk iPhone‘un 10. yıldönümü. Bu nedenle, Apple fanları ve biz de iPhone’un 10. yılı şerefine üreteceği iPhone’ları görmeye heyecanlıyız.

Bazıları, OLED ekran ve ekran boyutları Apple’ın 4.7 ” iPhone 7s, 5.5″ iPhone 7s Pus ve 5.8 ” iPhone 8 (ya da iPhone X) yayınlayacağını tahmin ediyor.

Yeni başlayanlar için söylenti, iPhone X‘in, fiziksel bir home tuşunun yerine ekran üzerindeki bir alana, dokunmatik olacak şekilde konulması. Diğer konuşulanlar arasında da yan düğmelerin olmaması. Bunun yerine dokunma duyarlı alanlar ve Lumentum’un 3D algılamalı teknoloji kullanılması bekleniyor.

Ayrıca kenardan kenara OLED ekranlı, düğmeli bir tasarıma sahip olacağı konuşulanlar arasında. Belki de yüz tanıma ya da arttırılmış gerçeklik de olabilir. Tabi tüm bunların hepsi bir beklenti.

Ve bugünlerde konuşulan konuların başında da yüksek fiyatı geliyor. Apple’ın planlarına yakın bir kaynağa göre bu yeni 10. yıldönümü iPhone’u 1.000 dolardan fazla maliyete sahip olabilir. Karşılaştırma amacıyla maksimize edilmiş bir iPhone 7 Plus, ABD’de 969 dolar ve Avrupa’da 1,119 dolar civarındadır.

Kaynak, OLED panellerinin bir başka fiyat artışının başlıca nedeni olduğunu söylüyor; maliyetleri Apple’ın kullandığı LCD’lerin iki katı.