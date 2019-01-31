Apple, yeni piyasaya süreceği iPhone’ları, iPhone XS ve XS Max ile benzer tasarımlarla donatmayı planlıyor. Bununla birlikte şirket, daha büyük modelin bunlardan farklı olarak üçlü arka kameraya sahip olacağını ifade etti.

Telefonlara yeni eklenen üçlü kamera kurulumlarının birisi normal, diğeri telefoto ve sonuncusunun daha yüksek bir zoom aralığına izin veren geniş açılı bir kamera olması bekleniyor.

Bazı geliştirilmiş yazılım özellikleri de olacak. Örneğin, ilk çekimden yanlışlıkla yarısı çıkmış bir nesnenin, sığacak şekilde tekrardan otomatik olarak onarılması bunlardan biridir. Ayrıca mevcut uzunluğunu ikiye katlanan Live Photos’un gelişmiş bir sürümü de yolda.

Ayrıca Apple’ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone’larında Lightning bağlantı girişi yerine USB-C portunun kullanılacağı ifade ediliyor. Belki bu durum 2019 yılındaki bütün iPhone için geçerli olmasa da, sonraki dönemde yeni cihazlarına eklemeleri oldukça muhtemel.

2019 iPhone’ları beklenildiği gibi yeni bir yonga seti ve güncellenmiş bir Face ID sensörü ile gelecek. Ancak 5G desteği hala tartışma aşamasında. Çünkü Apple daha önceden yaptığı bir açıklama 5G destekli telefonlarını 2020’de piyasaya süreceğini ifade etmişti.

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Aynı zamanda bir de yükseltilmiş bir iPhone XR modeli de bu yıl piyasaya sürülebiir. Apple, ilkbaharda yaklaşık 10 inçlik bir ekrana ve daha hızlı bir işlemciye sahip düşük maliyetli iPad’in yeni bir versiyonunu da piyasaya sürecek. Tablette hala Lightning portu yer alacak. Yeni ve daha ucuz bir iPad mini modeli, geçen yılki hüsrandan sonra Apple için şart olmalı.

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iPad Pro serisinin bir sonraki yükseltilmesi, 2020’nin ilkbaharında olacak. Ancak Apple’ın iPad serilerine lazer destekli 3D kameraları eklemesi göz önünde bulundurulduğunda, beklemeye değer olabilir. Aynı zamanda bu özellik 2020 iPhone’larında da yer alabilir.