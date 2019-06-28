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Apple’ın Efsanesi Baş Tasarım Şefi Jony Ive Görevden Ayrılıyor!

1998'den beri Apple cihazlarının tasarımlarını yapan Baş Tasarım Şefi Jony Ive, kendi tasarım şirketini açmak için bu gün Apple'a veda etti...

By Muhammed Arslan

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Apple'ın Efsanesi Baş Tasarım Şefi Jony Ive Görevden Ayrılıyor!

Kim bu Baş Tasarım Şefi Jony Ive diye düşünebilirsiniz. Sadece kısa bir açıklama yapacak olursak, şu an piyasayada bulunan her iPhone, iPad ve Mac ile yakından ilgisi olan tek kişi diyebiliriz. Jony Ive bugün Apple’a veda etti.

Ayrılışının sebebi, gelecek yıl bir kez piyasaya sürülmesi muhtemel olan LoveFrom adlı yeni bağımsız tasarım şirketini geliştirmeye devam etmek. Bununla birlikte, Apple hala Jony Ive ile çalışmaya devam edecek. Ayrıca gelecekteki projeler için birincil müşteri olacaktır.

Jony Ive, 1998’in iMac’inin piyasaya sürülmesinden bu yana ve iPhone, Apple Watch ve iPad’in kuruluşundan bu yana önde gelen tasarım görevlisi oldu. Jony ayrıca Cupertino’daki yeni geliştirilen Apple Park projesinde de görev aldı.

Apple'ın Efsanesi Baş Tasarım Şefi Jony Ive Görevden Ayrılıyor!

Apple’dan yapılan açıklamada, şirket CEO’su Tim Cook ayrıca Apple’ın devam eden projelerle birlikte özel projeler için doğrudan Jony ile birlikte çalışacağını belirtti.

Tim Cook, Jony Ive’nin şu anda Apple tarafından devam eden projeler üzerinde çalışan parlak ve tutkulu bir tasarım ekibi yarattığını da belirtmişti. Baş Tasarım Sorumlusu ile olan ilişkisini daha ileri sürdüğünü belirten Jony Ive, tüm bu yıllar boyunca mutlu olduğunu ve gelecekte de gelişmesini beklediğini belirtti.

KaynakGsmArena
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