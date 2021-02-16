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Apple’ın Katlanabilir iPhone’u, Apple Pen İle Desteklenecek!

Katlanabilir iPhone kulağa nasıl geliyor? Apple'ın gelecekteki telefonuna dair detaylara yer verdik.

Ayşen Sıla

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Apple, birkaç yıldır katlanabilir bir iPhone üzerinde çalışıyor ve şimdi ise proje birkaç yıl içinde olası bir lansmanla ilerliyor gibi görünüyor. Proje geliştikçe, cihaz hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkmaya başladı.
Son raporda, cihazın bir kalem desteği ile geleceği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Cupertino merkezli devin katlanabilir iPhone için Samsung Galaxy Z Flip’e benzeyen kapaklı bir tasarım benimsediği ortaya çıktı. Şirketin, telefonda seramik bir cam kullanacağı söyleniyor. Şirket, menteşe tasarımındaki kırışıklıkları en aza indirmeye çabalıyor.

Apple’ın katlanabilir iPhone’unun da bu segmentteki diğer benzer tekliflere göre uygun fiyatlı olacağı bildiriliyor. Cihazın 2023 yılında piyasaya sürülmesinin beklendiği göz önüne alındığında, katlanabilir akıllı telefonlar için gerekli bileşenlerin maliyeti o zamana kadar düşeceği için fazlasıyla mantıklı.

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Ayrıca, şirket herhangi bir donanım veya üretim sorunuyla karşı karşıya kalırsa, telefonun lansmanı daha da geç bir vakitte gerçekleşebilir. Bu arada Apple, Apple Car olarak anılan otonom bir elektrikli araç olan ‘Project Titan’a da odaklanıyor. Şirket, aralarında Hyundai, Kia ve Nissan’ın da bulunduğu birkaç otomobil üreticisi ile görüşmeler yaptı ancak henüz bir ortak bulamadı.

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KaynakEqual Ocean

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