Apple, mobil işletim sistemi (iOS 10) sürümünün uyumlu cihazların % 76’sında yüklü olduğunu ortaya koyarak en son iOS kullan ım oranlarını yayınladı.

Bu, Kasım ayında yaşanan son rakamlara kıyasla % 13’lük bir artış var. Ekim ayında iOS 10’a yükseltme oranı %60 olarak gerçekleşmişti. Diğer sürümlere gelince, iOS 9’un payı şimdilik % 18 iken, önceki iOS sürümleri ise sadece % 6’lık bir pay almış durumda. Tabi burada hala kullanılan iPhone 4 ve iPhone 4s modellerinin ve bunların artık iOS 10 güncellemesi almadığının da payı var.

Cupertino merkezli şirket geçtiğimiz günlerde, 100’den fazla yeni emojinin yanı sıra yeni duvar kağıtları ve iMessage ekran efektleri de dahil olmak üzere bir dizi değişikliği getiren iOS sürüm 10.2‘yi kullanıma sundu. Acil SOS özelliği, müzik uygulaması ve Kamera uygulamasıyla ilgili yeni bir TV uygulaması yanı sıra pek çok yeni değişiklik de dahil edildi.