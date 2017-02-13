Apple’ın OLED iPhone’u 2.700 mAh ve iPhone 7 ile Aynı Boyutta

iPhone ile ilgili söylentiler bugün de devam ediyor ve bize, Samsung tarafından yapılmış bir OLED panelini kullanacak çok konuşulan modelin pil kapasitesi hakkında bir haber getiriyor.

Boyutları geçtiğimiz yıl iPhone 7 modelinkine çok benzer iken, muhtemelen iPhone 8 olarak adlandırılan bu telefonun yaklaşık 2.700 mAh pil kapasitesi olacak. iPhone 8‘de 5.2 inç ile 5.8 inç ekranı bir araya getirmesi beklenirken, iPhone 7’de 1.960 mAh pil ve 4.7 inçlik bir ekrana sahip olduğunuzu düşündüğünüzde bu oldukça büyük bir mühendislik işidir. Yeni cihaz, iPhone 7’ye kıyasla yaklaşık % 38 daha fazla pil kapasitesine sahip olacak.

Tabii ki, eğer bu söylenti gerçek olursa. Bilgiler, KGI Securities’in ünlü Apple dedikoducusu Ming-Chi Kuo‘dan geliyor. Ayrıca, Apple’ın bu kadar küçük bir şasi boyutunda iPhone 8‘deki artan kapasiteyi nasıl elde edebildiğini anlatan, yukarıda görülebilen çizelgeyi paylaştı. Bu, bir yığınlanmış “substrat benzeri” PCB anakartın kullanılması ile oluşturulmuş. Bu, kartı genel olarak daha küçük yapar, bu nedenle telefon içinde pil için daha fazla yer var anlamına gelir.

iPhone 8‘in yanında tanıtılması gereken iPhone 7s ve 7s Plus, önceki modellerin LCD ekranlarını koruyacak. Sadece bunları değil, görünüşte yeni eğimli PCB’yi kullanmayacakları için, boyutları ve pil kapasitelerinin sırasıyla iPhone 7 ve 7 Plus‘lara çok benzer olması bekleniyor.

Eğimli PCB tasarımı, kullanılan yüksek fiyatlı OLED panelleri ile eşleşen iPhone 8 için % 80 daha fazla üretim maliyeti ile sonuçlanacak ve bu Apple akıllı telefonun en pahalı model olacağı söylentisine giderek daha fazla güveniyor.