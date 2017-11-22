Apple artık bir süredir arttırılmış ve sanal gerçeklik üzerinde çalışıyor ve geliştiricilere yeni içerik yaratması için ARKit veriyor. Şimdi, iPhone üreticisi 2020 yılına kadar kendi genişletilmiş gerçeklik başlığını tanıtmasına yardımcı olabilecek Montreal, Kanada’dan bir başlangıç ​​satın aldı sanki.

TechCrunch‘a göre Apple, Totem adlı başlığı hazırlayan Kanadalı firma Vrvana‘yi satın aldı. Totem başlığı hiç piyasaya sürülmedi ancak uzmanlardan olumlu yorumlar almıştı. Apple firmayı 30 milyon dolara satın aldı ve firmanın uzmanlığını yaratacağı başlık için kullanmak istiyor. Apple’ın mevcut başlığı diğer teknolojileri gibi havada da kalabilir.

Vrvana, bu yıl Apple’ın AR ve VR alanlarında edindiği ikinci şirket. Haziran ayında şirket, VR ve AR başlıklar için çözümler üzerinde çalışan bir göz izleme firması olan SMI‘yı satın aldı ve önceki yıllarda alanında oldukça üstün olan Flyby Media, metaio, Emotient ve Faceshift şirketlerini satın aldı.