Görünüşe göre Apple yeni iPhone’ları ile birlikte hızlı şarj cihazını telefon kutusunda sunmaya başlayabilir. Belki bu durum size normal gelebilir ancak iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus‘ın tamamı hızlı şarjı desteklerken söz konusu şarj cihazını ayrı olarak satın almanız gerekiyordu. Ancak iPhone XI, iPhone XI Plus ve iPhone 9 için (ya da artık hangi isimlerde olursa) bu durum değişebilir.

Aslında bu yeni haber ile kutuda gelecek hızlı şarj cihazını ilk kez duymadık. Fakat Apple sızıntılarıyla sağlam bir geçmişe sahip olan Macotakara yeni tedarikçi bilgilerini gerekçe göstererek iddiasını yineledi.

Bununla birlikte Apple’ın yaklaşan telefonlarının 18W’lık bir şarj cihazını kutuda sunacağını ve şirketin bu hızlı şarj cihazını ayrı olarak satmayacağı söyleniyor.

Diğer Seçenekler

Bu yüzden fazladan bir tane satın almayı umuyorsanız veya eski bir iPhone’unuz varsa bu yeni şarj cihazını almak istiyorsanız malesef bunu yapamayabilirsiniz.

Muhtemelen 30W olan eski hızlı şarj cihazını satın alabileceksiniz. Gelecek 18W şarj cihazının nasıl bir fiyatla sunulacağı da net değil. Ama eğer siz yenisini yine de beklemeyi planlıyorsanız bizim tavsiyemiz yeniden düşünmeniz olur.

Ne tür bir hızlı şarj cihazı olacak bilemiyoruz ama Apple’ın şu anda iPhone kutularına koyduğu 5W’lardan çok daha hızlı olacağı kesin.