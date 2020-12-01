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Apple’ın Yeni Biyogüvenlik Sistemi Muhteşem!

Apple, kulaklıklar için yeni biyogüvenlik sisteminin patentini aldı. Patent sesli komutları ve sessiz hareketleri destekliyor.

Ayşen Sıla

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Apple

Bugün erken saatlerde, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından bir Apple patenti yayınlandı. Bu patent, yeni Apple AirPods kulaklıkları için bir güvenlik sistemini gözler önüne seriyor. Üstelik sesli ve sessiz her türlü komutu da destekliyor.

Patente baktığımızda, yeni işitilebilir cihazların, kullanıcı girişlerini tanımak için kendi kendine karışan interferometre sensörünün sinyallerini kullanan çeşitli sensörlerle geldiğini gözlemleyebiliyoruz.

Daha basit bir ifadeyle, cihazlar, kullanıcıların girişlerini sesli komutlar veya sessiz hareket komutları yoluyla eşleştirebiliyor. Bu sensörler, bir mikrofona alınan ses veya ses girişlerinin biyo-kimlik doğrulaması ve/veya ses koşullandırması için kullanılabiliyor.

Apple

Sessiz hareket, cihazın kullanıcının çenesi ve dili ile oluşan işitilemeyen kelimeleri algılayabileceğini ima ediyor. Başka bir deyişle, kulaklıktaki sensör cilt deformasyonlarını algılayabiliyor ve bu sayede olası komutları destekleyebiliyor.

Görüntülerden biri ayrıca Apple’ın AR/VR başlığını da sergiliyor. Bu kulaklık, PatentlyApple raporuna göre, kullanıcının hem sesli komutlarını hem de sessiz hareketlerini algılayabilen benzer sensörlere sahip olabilir.

Apple

Patentli biyo-otetikleme devresi ve ilgili işlemcisi, kullanıcıdan ses kalıplarını saklamak için kullanılabiliyor. Yani, kullanıcıların ses kalıpları kulaklıklarda veya yeni nesil AirPod’larda yerel olarak depolanabiliyor. Üstelik kullanıcıların sesini daha iyi tanıması için güvenlik sistemini eğitmek için öğrenme algoritmalarını da algılayabiliyor. Bu tarz bir patentin gerçek hayatta da yerini almasını çok isteriz doğrusu.

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KaynakPatently Apple
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