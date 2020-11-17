Apple’ın Yeni Katlanabilir iPhone’u Test Aşamasında!

Apple‘ın yeni katlanabilir iPhone‘u birkaç aydır haberlerde yer aldı ve şimdi şirketin bu telefon üzerinde aktif olarak çalıştığı görülüyor. Son çıkan bilgilere göre Apple bu yeni katlanabilir iPhone’u test etmeye başladı bile.

Şirketin, yeni katlanabilir iPhone tedarik zinciri için Hon Hai ve Shin Nikko gibi şirketlerle ortaklık yaptığı söyleniyor. Apple marka telefonun ekran paneli için OLED veya Micro LED kullanımını değerlendirdiği görülüyor.

Cihaz için seçilen ekran paneline bağlı olarak, montaj yöntemi de oldukça önemli. Şirket, katlanabilir iPhone tasarımı için halihazırda bir patent aldı fakat telefon henüz gelişme aşamasında olduğundan iki sene daha piyasada yerini almayabilir.

Daha önce, Apple’ın Samsung Display ile en az bir yıl boyunca numune sağlamak için büyük bir sipariş verdiği bildirilmişti. Geliştirme, katlanabilir iPhone’un artık prototip aşamasında olduğu bildirildikten sonra ortaya çıktı.

En son rapora göre Apple, katlanabilir tasarım için ekran ve rulmanlar dahil olmak üzere temel bileşenleri test ediyor. Tayvan merkezli Shin Nikko şirketin ana tedarikçisi olurken, montajın Hon Hai tarafından yapılması bekleniyor.

Yakın tarihli bir rapor, katlanabilir iPhone piyasaya sürüldüğünde Apple’ın iPad Mini’nin üretimini durduracağını ortaya koydu. Bunun nedeni, ürünün iPad Mini ile iPhone arasında bir geçiş olacağı ve açıldığında iPad Mini’ye benzeyecek olmasından kaynaklanıyor. Katlanabilir bir iPhone görebilmek için sabırsızlanıyoruz.