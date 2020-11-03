Apple’ın Yeni Lansmanı 10 Kasım’da!

Apple, son birkaç ayda iki büyük lansman gerçekleştirdi ancak görünen o ki, şirket yeni bir sürprize hazırlanıyor. Nitekim, önümüzdeki hafta Salı günü yapılması planlanan bir etkinlik haberi geldi!

10 Kasım etkinliğinin Apple’ın ARM tabanlı Mac‘lerinin lansmanı için olduğuna dair söylentiler var. Bu yeni bilgisayarlar, bilgisayarlarını on yıldan fazla bir süredir çalıştıran Intel işlemcilerinden ziyade Apple’ın kendi işlemcileri tarafından desteklenecek.

Bu hareket, işlemcileri telefonlarına ve tabletlerine güç veren Apple için büyük bir değişime işaret edecek. Bir Bloomberg gönderisi, Apple’ın gelecek hafta 13 inç MacBook Pro, 16 inç MacBook Pro ve 13 inç MacBook Air duyuracağını söylüyor.

Ancak, yeni işlemciler içerecek olsalar da, yeni bilgisayarların tasarımının mevcut modellerden önemli ölçüde farklı olmadığı söyleniyor. Ayrıca yeni bir iMac ve Mac Mini’nin de tanıtımda olacağı bildiriliyor.

Apple’ın ayrıca, AirPods Studio olarak piyasaya çıkacak olan ilk AirPods markalı kulaklıklarını ve bilgisayarları için işletim sisteminin en son sürümü olan macOS Big Sur‘u da bu etkinlikte duyurması bekleniyor.