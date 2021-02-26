Birkaç ay önce Apple, Mac cihazlarını Intel işlemcilerinden ayırarak kendi ARM tabanlı Apple Siliconuna, yeni Apple M1 işlemcilere geçirmeye başladı. MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini ile başlayan süreç bu yıl da devam edecek.

Raporlar, şirketin bu yıl yeni bir Apple Silicon yonga seti ile güçlendirilmiş 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki yeni MacBook Pro cihazını piyasaya süreceğini gösteriyor. Lansmandan önce, bununla ilgili bazı ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

14 inç ve 16 inçlik ekranla gelmesi beklenen yeni Apple MacBook Pro, Mini LED aydınlatmalı bir panele sahip olabilir. Ruiyi Opto Electronics’in bu yeni Mini-LED panellerin tek tedarikçisi olacağı da söyleniyor.

Ayrıca, Quanta Computer’ın yeni MacBook cihazlarının son montajından sorumlu olacağı iddia ediliyor. Lansman tarihi henüz bilinmemekle birlikte, raporda cihazların bu yılın ikinci yarısında resmiyet kazanacağı öne sürülüyor.

Şirketin MagSafe manyetik şarjını MacBook’a geri getirdiğini gösteren raporlar da var. Ayrıca, Apple’ın TouchBar’dan kurtulduğu ve onu fiziksel işlev tuşlarıyla değiştirdiği görülüyor.

Şirket, bu yeni MacBook Pro modellerinin yanı sıra, bu yılın ilk yarısında Mini LED ekranla donatılmış yeni bir 12.9 inç iPad Pro‘yu piyasaya sürebilir. Bu yeni iPadin gelecek ay görücüye çıkması bekleniyor.