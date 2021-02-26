Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Apple'ın Yeni MacBook Pro Modelleri, Mini LED Ekranla Gelebilir!

Apple’ın Yeni MacBook Pro Modelleri, Mini LED Ekranla Gelebilir!

Apple, yeni MacBook Pro modellerinde Mini LED aydınlatmalı ekran panelleri kullanılabilir. Yeni çıkan raporun detayları...

Ayşen Sıla

-

0
MacBook-Pro-13

Birkaç ay önce Apple, Mac cihazlarını Intel işlemcilerinden ayırarak kendi ARM tabanlı Apple Siliconuna, yeni Apple M1 işlemcilere geçirmeye başladı. MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini ile başlayan süreç bu yıl da devam edecek.

Raporlar, şirketin bu yıl yeni bir Apple Silicon yonga seti ile güçlendirilmiş 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki yeni MacBook Pro cihazını piyasaya süreceğini gösteriyor. Lansmandan önce, bununla ilgili bazı ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

14 inç ve 16 inçlik ekranla gelmesi beklenen yeni Apple MacBook Pro, Mini LED aydınlatmalı bir panele sahip olabilir. Ruiyi Opto Electronics’in bu yeni Mini-LED panellerin tek tedarikçisi olacağı da söyleniyor.

Ayrıca, Quanta Computer’ın yeni MacBook cihazlarının son montajından sorumlu olacağı iddia ediliyor. Lansman tarihi henüz bilinmemekle birlikte, raporda cihazların bu yılın ikinci yarısında resmiyet kazanacağı öne sürülüyor.

MacBook-Pro-13

Şirketin MagSafe manyetik şarjını MacBook’a geri getirdiğini gösteren raporlar da var. Ayrıca, Apple’ın TouchBar’dan kurtulduğu ve onu fiziksel işlev tuşlarıyla değiştirdiği görülüyor.

Şirket, bu yeni MacBook Pro modellerinin yanı sıra, bu yılın ilk yarısında Mini LED ekranla donatılmış yeni bir 12.9 inç iPad Pro‘yu piyasaya sürebilir. Bu yeni iPadin gelecek ay görücüye çıkması bekleniyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakIthome

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A32 4G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün Samsung, Samsung Galaxy A32 4G'yi piyasaya sürdü. Galaxy A32 4G'nin tüm özellikleri artık resmi olarak onaylanmış olsa da, henüz fiyatı ve kullanılabilirliği bilinmiyor.Samsung...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Xiaomi Tablet Sektörüne Geri Döndü – Xiaomi Mi Pad 5 Ortaya Çıktı!

Xiaomi'nin iki yıldan daha uzun bir süredir ürün çıkarmadığı için tablet pazarından vazgeçtiğini düşünmüştük. Son model olan Mi Pad 4, Haziran 2018'de piyasaya sürüldü...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Apple’ın Yeni MacBook Pro Modelleri, Mini LED Ekranla Gelebilir!

Birkaç ay önce Apple, Mac cihazlarını Intel işlemcilerinden ayırarak kendi ARM tabanlı Apple Siliconuna, yeni Apple M1 işlemcilere geçirmeye başladı. MacBook Air, MacBook Pro...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo S9e Geliyor – S9 Serisi 3 Mart’ta Görücüye Çıkacak!

Vivo, Vivo S9 serisi selfie odaklı telefonların 3 Mart'ta piyasaya çıkaracak. Çinli üretici bugün, söz konusu tarihte Vivo S9 ve Vivo S9e akıllı telefonlarını...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Lenovo Xiaoxin Air 14 2021 Ryzen Edition, 2 Mart’ta Görücüye Çıkacak!

Geçen yıl Ekim ayında Lenovo, Xiaoxin Air 14, Pro 14 ve Air 15 2021 olmak üzere üç yeni dizüstü bilgisayar piyasaya sürdü. Bunların üçü...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014