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Apple’ın Yeni Sanal Gerçeklik Gözlüklerine Bir Bakış!

Apple VR gözlükleri, görme bozukluğu olan kullanıcılara yardımcı olabilecek sıvı dolgulu lensler kullanabilir.

Ayşen Sıla

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Apple VR Glasses

Yeni Apple AR/VR gözlükleri ve özellikleriyle ilgili çok sayıda söylenti olsa da, son zamanlarda çıkan bir rapor, gözlüklerin görme bozukluğu olan kullanıcılar için de çalışmasına izin verecek sıvı dolu lenslere sahip olabileceğini belirtiyor.

Bir AppleInsider raporuna göre, Cupertino merkezli devin artırılmış gerçeklik / sanal gerçeklik gözlüğü , kullanıcının görüşünü iyileştirmeye yardımcı olmak için lensin şekline deforme olabilen sıvılar içerebilir.

Bir AR veya VR gözlüğünde ayrılmaz yön, sanal içeriği görme yeteneğidir. Bununla birlikte, bir kulaklıklı mikrofon setinin ekranı genellikle kullanıcının gözünün yakınında olacağı için fazla mesai rahatsızlığına neden olabilir. Genel olarak, bir VR başlığı, gözler ve ekran arasına yerleştirilmiş optik lensler kullanır, bu nedenle kullanıcı için algılanan odak mesafesini ayarlayabilmek, kullanımı daha rahat hale getirebilir.

Apple VR Glasses

Şu anda, genel olarak kullanılan teknoloji, algılanan odak uzunluğunu değiştirmek için lenslerin kullanıcıdan uzaklıklarını kaydırmasını sağlıyor. Ayrıca, kullanıcının görme yeteneği kötüyse bu yine de bir sorun yaratıyor ve sorunu tamamen ortadan kaldırmak için lenslerde bir değişiklik gerekebiliyor.

Lensleri değiştirmek pratik olmadığından bu, kullanıcıların VR kulaklıklarını kullanmadan önce gözlüklerini çıkarmalarına neden oluyor. Ancak Apple, “Ayarlanabilir lense sahip elektronik cihaz” başlıklı yeni bir patentle bu sorunu çözmek için çalışıyor.

Apple VR Glasses

Patentte şirket, mercek seçme ve değiştirme sorununun tek bir mercek sistemi kullanılarak ortadan kaldırılabileceğini öne sürüyor. iPhone üreticisi, kullanıcıdan çok az girdi gerektiren yumuşak bir lens aracılığıyla ayarlamalar yapmak için sıvı ve basınçtan yararlanmayı öneriyor.

Bir şeyleri özetlemek gerekirse, Apple, optik özelliklerini değiştirmek için şişirilerek veya boşaltarak ayarlanabilen merkezi bir sıvı haznesi etrafında bir dizi lens bileşeni oluşturmaya çalışıyor olabilir. Bu gözlüklerin piyasada yerini alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.

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KaynakApple Insider

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