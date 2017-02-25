Archos Bütçe Dostu Android 7.0 Nougat Çalıştıran Tabletini Ortaya Çıkarttı

Mobil Dünya Kongresi 2017‘ye az kaldı, LG dahil birçok şirket, etkinlikten önce ürünlerini tanıtmaya başladı. Böyle bir başka şirkette Archos, Android 7.0 Nougat‘ın desteklediği ve müşterileri düşünülerek tasarlanmış bütçe dostu sağlam bir tableti piyasaya sundu.
Archos 101 Saphir, çoğunlukla, tabletlerini açık havada kullanmak isteyen bütçeye duyarlı müşteriler için tasarlanmış. Archos, tabletinin “dışarıda olan herkes” için olduğunu iddia ederek cihazın su, toz ve düşmeye karşı dayanıklı olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, teknik özellikler göz önüne alındığında, 101 Saphir oldukça mütevazı. İşte bütçe dostu tabletin özellikleri;
101 Saphir, Haziran ayında piyasaya çıkacak ve firma henüz fiyatlandırma ayrıntılarını açıklamadı ama 101 Saphir’in bütçeye duyarlı tüketicileri hedef aldığı belirtiliyor. Şirket birkaç gün içinde Mobil Dünya Kongresi 2017‘de yeni tabletini göstermeyi planlıyor.