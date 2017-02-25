Archos Bütçe Dostu Android 7.0 Nougat Çalıştıran Tabletini Ortaya Çıkarttı

Mobil Dünya Kongresi 2017‘ye az kaldı, LG dahil birçok şirket, etkinlikten önce ürünlerini tanıtmaya başladı. Böyle bir başka şirkette Archos, Android 7.0 Nougat‘ın desteklediği ve müşterileri düşünülerek tasarlanmış bütçe dostu sağlam bir tableti piyasaya sundu.

Archos 101 Saphir, çoğunlukla, tabletlerini açık havada kullanmak isteyen bütçeye duyarlı müşteriler için tasarlanmış. Archos, tabletinin “dışarıda olan herkes” için olduğunu iddia ederek cihazın su, toz ve düşmeye karşı dayanıklı olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, teknik özellikler göz önüne alındığında, 101 Saphir oldukça mütevazı. İşte bütçe dostu tabletin özellikleri;

Ekran: 10,1 inç IPS LCD, 1280 x 800 piksel

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

İşlemci: Mediatek MT8163, Quad core @ 1.3 GHz, Cortex A53

GPU: ARM Mali T720 MP2

RAM: 1GB

Depolama: 16GB (128GB’a kadar microSD kart ile genişletilebilir)

Kamera: 5MP arka, 2MP ön yüz

Bağlantı noktaları ve sensörler: 3.5mm kulaklık girişi, USB Tip-C, USB OTG, Micro-HDMI, G-sensörü, akselerometre

Bağlantı: Wi-Fi hotspot özelliği olan b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0

Batarya: 6,000 mAh

101 Saphir, Haziran ayında piyasaya çıkacak ve firma henüz fiyatlandırma ayrıntılarını açıklamadı ama 101 Saphir’in bütçeye duyarlı tüketicileri hedef aldığı belirtiliyor. Şirket birkaç gün içinde Mobil Dünya Kongresi 2017‘de yeni tabletini göstermeyi planlıyor.