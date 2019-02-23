MWC 2019 için geri sayımın başlamasıyla beraber sürekli yeni akıllı telefonların karşımıza çıkmaya başladığını görüyoruz. Bir yandan Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri, bir diğer yandan Nokia gibi markaların yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri derken şimdi ise ilginç bir seri daha karşımıza çıktı. Bu kez Archos Diamond akıllı telefonları tanıtıldı. Başta tasarımıyla dikkat çeken Archos Diamond akıllı telefonlarının neler sunduğu ve bu modelin farklarına bakalım. Öyle ki iddialı akıllı telefonlardan birisi daha ortaya çıkmış durumda.

Archos Diamond Tasarım Detayları

Archos Diamond akıllı telefonlarının en büyük farklarından başında tasarımı geliyor. Yeni akıllı telefonlarda aranan tasarım detayları var. Son dönemde çok sık görmeye başladığımız ince çerçeveler bu modelde de öne çıkıyor. Telefonun tamamen çerçevesiz olduğunu söylemek yanlış olur ancak neredeyse tamamen çerçevesiz akıllı telefonlara yakın bir akıllı telefon sunuluyor. Ön kısımda sadece alt bölümde bir çerçeve alanı var ve üst kısımda da hoparlörün bulunduğu ince bir çerçeve alanı bulunduğu görülüyor.

Dikey olarak ön kısma baktığımız zaman sadece ekrandan oluşan bir telefon ile karşı karşıyayız gibi bir görüntü var. Ön kısımda ekranın dışında dikkat çeken bölüm kamera alanı. Bu seride de açılır kapanır ön kamera tercihi yapılmış.

Çerçevesiz akıllı telefon tasarımı elde edebilmek adına kullanılan yöntemin yine bu seride de karşımıza çıkması dikkat çekici. Açılır kapanır kamera için yine yazılımsal bir sistem kullanılıyor. Ön kamera açıldığı zaman, kamera yuvasından kamera çıkıyor ve kullanımdan sonra yeniden yuva kısmına geri dönüyor.

Ön kısımda genel olarak böyle bir tasarım söz konusu. Arka kısımda ise yine son dönemin popüler akıllı telefonlarında gördüğümüz dikine kamera sistemi karşımıza çıkıyor. Üst üste sıralı olan çift arka kamera ve çift arka kameranın hemen altında da bir flaş ışığının mevcut olduğunu görüyoruz. Tasarım konusunda söz edeceğimiz detaylar bu kadar ile sınırlı. Teknik özelliklere ve ekranlara geçelim.

Archos Diamond Ekran Özellikleri Neler?

Tam anlamıyla amiral gemisi bir akıllı telefon sunulduğunu söylemek mümkün değil. Buna karşın iyi özellikleriyle dikkat çeken akıllı telefonlardan birisi söz konusu. Archos Diamond akıllı telefonlarının ekranlarında da bu detayları görüyoruz. Yeni modelin ekran kısmında 6.3 inçlik bir panele yer veriliyor. 6.3 inçlik ekran paneli 19.5:9 formatında. Bu sayede ekranların çok daha net bir görüntü aralığı sunabildiğini görüyoruz.

Telefonun çözünürlük değerine baktığımız zaman ise bu serinin 1080 X 2340 piksel değerinde olması dikkat çekiyor. AMOLED ekran teknolojisinde olan Archos Diamond serisi, 1080 X 2340 piksel değeriyle beraber çok net bir görüntü deneyimi sunuyor. Çentiksiz tasarımı sayesinde çok daha geniş görüntü sunan akıllı telefonların, parmak izi konusunda da ekrana gömülü parmak izi sensörleri fark yaratıyor. Ekranın alt kısmında belirlenen bölümde parmak izi okuma ayrıcalığı sunuluyor.

Teknik Özellikler

Archos Diamond akıllı telefonlarının teknik özellikleri de başarılı sayılabilir. Telefonlarda MediaTek serisi işlemcilere yer veriliyor. MediaTek Helio P70 işlemcilerinin kullanıldığı akıllı telefon, işlemcilerini 4 GB RAM bellek miktarıyla desteklemekte. 4 GB RAM bellek miktarıyla beraber sunulan depolama alanı ise 128 GB olarak açıklandı. 4 GB RAM bellek miktarı için bu depolama alanının standart değerlerden biri olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Kamera Özellikleri

Yeni akıllı telefonların kamera detaylarına da dikkat çekmek gerekiyor. Bu seride 16 MP değerinde ana arka kamera var. f/1.7 diyafram açıklık değerine sahip olan 16 MP değerinde ana kameranın yanında ikinci kamera kısmında ise 5 MP değerinde derinlik algılama özelliğin sahip bir kameraya yer veriliyor.

İkinci kamera kısmında da başarılı bir seri söz konusu. Tüm bunları geride bırakıp ön kameraya baktığımız zaman ise açılır kapanır özelliğinde olan 8 MP değerinde bir kamera görüyoruz. f/2.0 diyafram açıklık değerine sahip olan kamera selfie modlarıyla da güçlendirilmiş kameralardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Archos Diamond Fiyatı ve Diğer Detaylar

Telefonların fiyatlarına geçmeden önce bu serinin diğer özelliklerinden söz edelim. Seride 3400 mAh değerinde bir batarya kullanılıyor ve kablosuz şarj desteği de sunuluyor. Aynı zamanda hızlı şarj desteği de sunan akıllı telefonların Android Pie işletim sistemi olduğunu ve fiyatının da 299 Euro olduğunu ekleyelim.

Bu fiyatla beraber serinin Avrupa pazarında da satışı yapılacak. Avrupa pazarı için satışların ise Mayıs ayında başladığını görmek mümkün olacak. Şimdilik ülkemizde yeni serinin tanıtılıp tanıtılmayacağını bilemiyoruz.