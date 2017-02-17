Archos, Kodak Markalı Tabletler Üretecek

Görüntüleme teknolojisi şirketi Kodak‘ı hatırladınız mı? Bu hafta Avrupa pazarında kullanılmak üzere Fransız elektronik şirketi Archos‘a markasını lisanslandıracağını duyurdu.

Bir zamanlar birinci sınıf bir isim olan Kodak’ın markasını neden düşük seviye telefon ve tablet üreticisi ile ilişkilendirdiğini sorgulayabilirsiniz. Ancak firma beş yıl önce iflastan korunmak için 12 lisanslı patentini 525 milyon dolara satmıştı.

IM5 ve Ektra akıllı telefonlarının piyasaya sürülmesinin ardından ünlü görüntüleme teknolojisi şirketi markayı Avrupa tablet pazarında taşımak için “güçlü pan-Avrupa şirketi” olan Archos’u seçtiğini belirtti.

Kodak’ın Tüketici Ürünleri Grubu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Brian Cruz, Fransız firmasının “bilgisayar tablet sektöründe güçlü bir sicili olduğunu” ve 2009’da bir Android tableti piyasaya ilk sunan kuruluş olduğunu belirtti.

Cihazlar, 8MP arka kamera ve 3G bağlantısının yanı sıra “fotoğraf ve video meraklılarına yaratıcı seçenekler sunmak” için tasarlanan uygulamalarla birlikte gelecek.

Kodak tabletlerinin 2017 yazından önce Avrupa’daki mağazalardaki yerini alması bekleniyor.