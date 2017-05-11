ARK Park Sistem Gereksinimleri

ARK Park oyunu için ideal sistem gereksinimleri açıklandı. Oldukça güçlü donanım gerektiren oyun sınırları zorlayacak cinsten. Minimum ve ideal sistem gereksinimleri için de en az i7 işlemci gerektiğini hatılatmak isteriz. Bu oyunda açıklanan veriler arasında minimum sistem gereksinimlerini aktaracağız. Detaylar aşağıda.

ARK Park Oyun Konusu

ARK Park, amiral gemisi sanal gerçekliği unvanını taşıyor ve bu nedenle en iyi PC oyun donanımı talep ediyor. Minimum gereksinimler, gezegendeki en güçlü ekran kartlarından birini, GeForce GTX 1080‘i gerektirir. Bu, VR için ideal 120Hz kare hızını elde etmek için gereklidir.

ARK Park, ARK’ya dayanan sanal gerçeklik deneyimi: Survival Evolved çevrimiçi sağkalımı oyunu. Yaşayan, nefes alan bir Jurassic Park’ta dinozorların ilgi çekici yerlerine yakın ve kişisel olun.

ARK Park Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i7-4790K 4-Core 4.0GHz ya da FX-9590

Ekran Kartı: GeForce GTX 1080 ya da Radeon Pro Duo 8GB

Ram: 16 GB

İşletim Sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken Boş Disk Alanı: 30 GB

ARK Park Videosu (Trailer)