ARK: Survival Evolved, 3 Haziran 2015’te satışa sunuldu ve o tarihten bu yana Erken Erişim aşamasında. Türkçe dil desteğiyle de çıkan ARK: Survival Evolved, şu anda 49 TL fiyatla satılıyor.

Oyun, hayatta kalma öğeleri üzerine kurulu ve multiplayer olarak oynanıyor. Dinozorlarla dolu tropik bir adada geçen ARK: Survival Evolved’da, toplama, craft etme ve avlanma gibi çeşitli özellikler yer alıyor.

ARK: Survival Evolved Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Core 2 Duo E4400 2.0GHz

İşletim Sistemi: Win 7 32

Ekran Kartı: GeForce GT 730 v2

RAM: 4 GB

DirectX: DX 11

Sabit Disk Alanı: 20 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Core i5-3470 3.2GHz

İşletim Sistemi: Win 8 64

Ekran Kartı: GeForce GTX 660

RAM: 8 GB

DirectX: DX 11

Sabit Disk Alanı: 20 GB

ARK: Survival Evolved Videosu

Sizin bilgisayarınız ARK: Survival Evolved’ı çalıştırmaya yetiyor mu? Sistem özelliklerinizi yazın, biz de yeterli olup olmadığını söyleyelim. Ayrıca oyun hakkındaki görüşlerinizi diğer okuyucularla paylaşabilirsiniz!