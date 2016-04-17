ARK: Survival Evolved Sistem Gereksinimleri

ARK: Survival Evolved, 3 Haziran 2015’te satışa sunuldu ve o tarihten bu yana Erken Erişim aşamasında. Türkçe dil desteğiyle de çıkan ARK: Survival Evolved, şu anda 49 TL fiyatla satılıyor.
Oyun, hayatta kalma öğeleri üzerine kurulu ve multiplayer olarak oynanıyor. Dinozorlarla dolu tropik bir adada geçen ARK: Survival Evolved’da, toplama, craft etme ve avlanma gibi çeşitli özellikler yer alıyor.
İşlemci: Core 2 Duo E4400 2.0GHz
İşletim Sistemi: Win 7 32
Ekran Kartı: GeForce GT 730 v2
RAM: 4 GB
DirectX: DX 11
Sabit Disk Alanı: 20 GB
İşlemci: Core i5-3470 3.2GHz
İşletim Sistemi: Win 8 64
Ekran Kartı: GeForce GTX 660
RAM: 8 GB
DirectX: DX 11
Sabit Disk Alanı: 20 GB
Sizin bilgisayarınız ARK: Survival Evolved’ı çalıştırmaya yetiyor mu? Sistem özelliklerinizi yazın, biz de yeterli olup olmadığını söyleyelim. Ayrıca oyun hakkındaki görüşlerinizi diğer okuyucularla paylaşabilirsiniz!