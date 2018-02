Arkadaşlarınızla toplandığınızda veya ailenizle birlikte oynayarak güzel vakit geçirebileceğiniz oyunlar bulmak istiyorsanız hazırladığımız liste tam size göre. Listemizde lokal çok oyunculu oyunların en keyifli ve iyilerini bir araya topladık ve oyunlar hakkında kısa bilgiler verdik. Listenin sonuna geldiğinizde umarız keyifle oynayabileceğiniz bir oyun bulmuş olursunuz.

Oyunları direkt listeleyerek tam bir liste yapmak yerine yapımları iki farklı kategoriye ayırmanın daha mantıklı olacağını düşündük. Co-op kategorisindeki oyunlarda arkadaşlarınızla bir olup savaşırken, mücadeleci kategorisinde birbirinize karşı savaştığınız oyunlar yer alacak.

Co-Op Oyunlar

Lovers in a Dangerous Spacetime

İlk baktığınızda hoşunuza gitmeyebilir ancak bir kere oynamaya başladığınızda seveceğiniz yapımlardan olan Lovers in a Dangerous Spacetime’da geminize gelen saldırıları püskürtmeye çalışıyorsunuz. Buna ek olarak görevleri de tamamlamanız gerekiyor. Olayı basit göstermiş olsak da oyunda ilerledikçe işler karmaşık bir hal alıyor.

Keep Talking and Nobody Explodes

Filmlerde görmeye alıştığımız bomba imha anlarının heyecanını kullanıcılarına yansıtmayı başaran Keep Talking and Nobody Explodes, son derece zor bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Oyunculardan yalnızca bir tanesi bombayı görebilirken, diğerleri de ekrana bakmadan bombayı imha etmeye çalışan oyuncuya bilgiler aktarıyorlar. Örnek olarak; bombayı imha eden oyuncunun karşısında teller bulunuyorsa, diğer oyuncular bahsi geçen tellerin şeklini ve renklerini oyuncuya anlatarak yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ancak yapımcılar, oyundaki çoğu şeyi anlatması zor bir şekilde dizayn ettikleri için ortaya komik anlar çıkıyor.

Overcooked

Co-Op oyunu tanımına tamamen oturan yapımlardan birisi de Overcooked. Hem oyunu aynı anda oynuyor hem de oyundaki hamlelerinizi eşzamanlı olarak yapmanız gerekiyor. Bir restoranın mutfak kısmındaki işleri yaptığınız oyunda, bir oyuncu bulaşıkçı, bir oyuncu aşçı diğeriyse garson oluyor. Ancak tüm işlemler aynı hızla ve düzen içerisinde yapılamazsa bölümü geçmeniz mümkün olmuyor. Anlatıldığında basit dursa da oynarken çok eğleneceğinizi garanti edebiliriz.

Mücadeleci Oyunlar

Gang Beasts

Boneleof adlı yapımcı şirket tarafından geliştirilen ve bugüne dek oynamış olduğumuz en iyi macera oyunlarını bizlere sunan Double Fine Productions tarafından yayınlanan Gang Beasts, temelde bir dövüş oyunu. Dört kişiye kadar arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz oyunda, rakiplerinizi yere düşürerek, onları egale etmeye çalışıyorsunuz.

Oyunun eğlenceli kısmıysa karakterlerin neredeyse oyun hamuru kıvamında hareket etmeleri ve yapılarından dolayı eğlenceli sahneler ortaya çıkarması. Yukarıdaki videoya göz atarak ne hakkında konuştuğumuzu anlayabilirsiniz.

Move or Die

Türkçeye Hareket et ya da Öl şeklinde çevirebileceğimiz Move or Die, nasıl bir oyun yapısına sahip olduğunu yalnızca adıyla anlatabiliyor. Oyundaki tek görevimiz, hareket etmek!

Oyun sürecinde hareket etmeye ve rakiplerinizin engellemelerinden kaçmaya çalışıyorsunuz. Saçma gözükse de oyunu bir süre oynadıktan sonra mantığına alışıyor ve başından ayrılamıyorsunuz. Bununla birlikte işleri eğlenceli hale getiren başka bir detaysa oyunda saçma ve farklı oyun modalarının yer alması. Bu modları da deneyerek oyun deneyiminizi arttırabilirsiniz.

Towerfall Ascension

Matt Thorson adlı yapımcının tek başına geliştirdiği ve milyonlarca kopya satmayı başarmış olan Towerfall: Ascension, mücadeleci başlığı altına koyabileceğimiz en iyi oyunlardan biri. Towerfall’da oyuncular birere karakter seçiyor ve oklar ile birbirlerini saf dışı bırakmaya çalışıyorlar. Bu kapışma esnasında haritaya göre bazı özellikler değişiyor ve oyuna heyecan geliyor. Yeteneğe ve hızlı karar vermenin önemli olduğu oyun hakkında daha fazla fikir sahibi olmak için yukarıdaki videoya göz atabilirsiniz.

Crawl

Crawl, zindan zindan veya oda oda gezerek, karşınıza çıkan tüm düşmanları öldürerek ve karakterinizin özelliklerini geliştirerek ilerlediğiniz bir oyun. Tek başına oynasanız bile keyifli olabileceğiz yapım 4 kişi ile bir araya geldiğinizde çok harika bir hal alıyor. Oyunculardan biri düşmanları kontrol ederken, diğer üç arkadaş ise kahramana saldıran yaratıkları yönetiyor. Oyun sırasında alacağınız keyfi şimdiden hayal etmeye başlamışsınızdır!

The Jackbox Party Pack

Jackbox Party Pack serisi tam olarak bir oyun değil, birkaç oyunun bir araya geldiği harika bir paket. İçinde dört-beş adet oyunun bulunduğu paket, tamamen ailenizle veya arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir yapım. Üç farklı paketi bulunan ve her birinde farklı oyunlar yer alan The Jackbox Party Pack serisi, her seferinde sizi eğlendirmeyi başarıyor.